Вышел релизный трейлер Beholder: Conductor

Компания Alawar поделилась релизным трейлером Beholder: Conductor. Это спин-офф известной антиутопической серии Beholder, насчитывающей две игры. Если в предыдущих частях действие происходило в многоквартирном доме и Министерстве соответственно, теперь его перенесли на колеса.

В центре сюжета — поезд «Поставщик Решимости». Главный герой Уинстон Смит (отсылка к роману «1984». — Прим. авт.) выступает старшим проводником и следит за порядком в составе, который мчится по просторам Государства. Задача протагониста — осматривать пассажиров, готовить купе, разбираться с безбилетниками и подозрительными личностями.

Выполняя задания Министерства, Смит будет расти по службе и рано или поздно получит доступ в другие части поезда — элитный VIP-вагон, ресторан и прочие. Впрочем, в погоне за деньгами можно будет нарушить правила, связавшись с контрабандистами.

Beholder: Conductor выйдет на ПК уже 23 апреля. В игре не будет озвучки, однако весь текст переведут на русский. Компания-разработчик Alawar ранее издавала предыдущие части.