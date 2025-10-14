Русская бета Bellatores пройдет во втором квартале 2026 года

Astrum Entertainment сообщила, что закрытое бета-тестирование русскоязычной версии action-MMORPG Bellatores пройдёт во втором квартале 2026 года. Проект, создаваемый южнокорейской студией NYOU, получил дополнительное время, чтобы команда смогла улучшить основные игровые механики после анализа обратной связи с предыдущего этапа тестирования.

Игроки дали нам массу полезных комментариев. Благодаря им мы чётко видим, что нужно доработать, чтобы Bellatores стала цельной, сбалансированной и действительно динамичной.

Главные изменения затронут боевую систему. Команда обещает уменьшить задержки между анимациями, сделать переходы между типами оружия плавнее, а также переработать эффекты ударов, реакции врагов и звуковое сопровождение. При этом разработчики тестируют возможность движения во время атак, чтобы добавить больше свободы в сражениях. Кроме того, оружейный баланс пересмотрят по скорости, урону и уникальным характеристикам.

Не останутся без внимания и другие аспекты игры. В Bellatores обновят экономику и крафт — ресурсы станут появляться чаще, ремёсла проще в освоении, а создаваемые предметы полезнее. Команда также поработает над сюжетом, добавит новые квесты и улучшит интерфейс и производительность, чтобы игрокам было проще и комфортнее погружаться в мир игры.

Несмотря на перенос этапа тестирования, релиз Bellatores в России по-прежнему запланирован на 2026 год. Все желающие могут уже сейчас подать заявку на участие в ЗБТ на официальном сайте проекта.