Стартовал прием заявок на русскоязычный бета-тест MMORPG Bellatores

Выход игры запланирован на 2026 год
Astrum Entertainment объявила о старте приема заявок на участие в закрытом бета-тестировании Bellatores — MMORPG, где экономика управляется игроками, а мир изменяется от противостояния геймеров. Поучаствовать в ЗБТ можно по этой ссылке.
Разработчики Bellatores обещают нон-таргет боевую систему, продвинутую дипломатию, передовую графику и реалистичную физику. Политика в игре не статичная: геймеры смогут напрямую влиять на смену власти, а также на динамичную экономику.
Полноценный выход Bellatores на VK Play запланирован на 2026 год.
неходите это аструм
просто что бы вы понимали регулировка мира будет тот кто больше задонатит все. там гачу прикрутят внешку со статами кешивые бустеры прем лвлы и прочий мусор
\[CBT Schedule]
- Tester Application Deadline: July 28th (Mon) 14:00 KST
- CBT Period: July 30th (Wed) 14:00 KST ~ August 3rd (Sun) 22:00 KST
кароче ничего не покажут и ничего из обещенного политического не увидем
"передовую графику и реалистичную физику"
пердовую и нереалистичную. поскольку ролик мы видели это даже не бдо а физика грудей есть в каждой корейской игре