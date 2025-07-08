Стартовал прием заявок на русскоязычный бета-тест MMORPG Bellatores

Выход игры запланирован на 2026 год

Astrum Entertainment объявила о старте приема заявок на участие в закрытом бета-тестировании Bellatores — MMORPG, где экономика управляется игроками, а мир изменяется от противостояния геймеров. Поучаствовать в ЗБТ можно по этой ссылке.

Разработчики Bellatores обещают нон-таргет боевую систему, продвинутую дипломатию, передовую графику и реалистичную физику. Политика в игре не статичная: геймеры смогут напрямую влиять на смену власти, а также на динамичную экономику.

Полноценный выход Bellatores на VK Play запланирован на 2026 год.