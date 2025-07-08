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Bellatores 2026 г.
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Средневековье
6 30 оценок

Стартовал прием заявок на русскоязычный бета-тест MMORPG Bellatores

Solstice Solstice

Выход игры запланирован на 2026 год

Astrum Entertainment объявила о старте приема заявок на участие в закрытом бета-тестировании Bellatores — MMORPG, где экономика управляется игроками, а мир изменяется от противостояния геймеров. Поучаствовать в ЗБТ можно по этой ссылке.

Разработчики Bellatores обещают нон-таргет боевую систему, продвинутую дипломатию, передовую графику и реалистичную физику. Политика в игре не статичная: геймеры смогут напрямую влиять на смену власти, а также на динамичную экономику.

Полноценный выход Bellatores на VK Play запланирован на 2026 год.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

неходите это аструм

просто что бы вы понимали регулировка мира будет тот кто больше задонатит все. там гачу прикрутят внешку со статами кешивые бустеры прем лвлы и прочий мусор

\[CBT Schedule]

- Tester Application Deadline: July 28th (Mon) 14:00 KST

- CBT Period: July 30th (Wed) 14:00 KST ~ August 3rd (Sun) 22:00 KST

кароче ничего не покажут и ничего из обещенного политического не увидем

"передовую графику и реалистичную физику"

пердовую и нереалистичную. поскольку ролик мы видели это даже не бдо а физика грудей есть в каждой корейской игре

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