В Bellatores не будет заданных классов персонажей и уровней опыта ©

Bellatores - это "настоящая MMORPG для энтузиастов компьютерных игр" (без мобильной версии - только для ПК), бюджет которой уже превышает 40 миллионов долларов. Ее выход запланирован на 2024 год.

Мы уже знаем несколько фактов об игре, но благодаря новому интервью, мы узнали еще больше. Итак:

Работа над игрой ведется с 2016 года

Bellatores будет лишена элементов P2W (поэтому, вероятно, будет принята платная бизнес-модель)

Ожидается, что сюжетная линия будет играть очень важную роль в игровом процессе

В игре будет 5 противоборствующих фракций, с которыми можно будет сражаться в масштабных битвах

У каждой фракции будет своя история/сюжет, форма и политика.

У каждой фракции будут "советы игроков", через которые вы сможете голосовать за элементы, на которых вы хотите сосредоточиться, такие как бой, производство и экономика.

Мировые боссы будут бродить по игровому миру и влиять на окружающую обстановку.

Консольная версия "находится в планах".

Геймплей будет основан на командной игре, но создатели также введут много вещей для соло-игроков.

В Bellatores не будет стандартных уровней опыта. Вместо этого развитие персонажа будет происходить за счет получения репутации, ремесла и приключений.

Вместо обычного "нужно быть на максимальном уровне" я хотел дать игрокам возможность развиваться так, как они хотят, не привязываясь к какому-то уровню.



В онлайн-игре уровень - это число, которое легко и просто определяет общую силу персонажа. Однако, поскольку у нас это не принято, вместо этого мы думаем о системе, в которой способности персонажа могут быть выражены через определенный титул или репутацию.

В Bellatores также не будет разделения на стандартные классы персонажей. Игроки смогут свободно развивать свои аватары, просто изучая навыки по своему выбору.

Конечно, вы по-прежнему сможете создать "типичного" воина или жреца, но благодаря отсутствию навязанных классов у вас всегда будет возможность развиваться другими способами.

Мы хотели создать игру, в которой вы найдете свою роль, делая то, что вам действительно хочется делать, а не ролевую игру с определенным классом. Например, держать меч и использовать магию, или быть магом, но при этом играть роль танка. Вот почему мы приняли метод прокачки, основанный на навыках.