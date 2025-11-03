Чернильный хоррор Bendy: The Cage получил новый тизер

Bendy: The Cage вновь подвергнет психическое здоровье игоков испытанию. Студия Joey Drew Studios представила тизер новой части, которая выйдет на ПК в 2026 году.

В этой игре ужасов от третьего лица, действие которой разворачивается до событий Bendy and the Dark Revival, Генри оказывается в тюрьме под названием «Яма». Ему предстоит столкнуться с ужасными заключёнными и изуродованными чудовищами, которые хотят его поглотить. Эти монстры скрывают темную тайну, которую ему предстоит раскрыть.

Bendy: The Cage также будет включать в себя крайне жестокие рукопашные бои. Чтобы выжить в этом настоящем стальном лабиринте, необходимо будет найти крайне ограниченные ресурсы.