По данным известного инсайдера, ремастер Beyond Good and Evil выйдет в начале марта

Как известно, ремастер Beyond Good and Evil, который будет называться «20-летним юбилейным изданием», получил возрастной рейтинг Южнокорейского комитета по рейтингу и администрированию игр. Хотя рейтинг не указывает точную дату выпуска, в ходе расследования источники известного и надёжного инсайдера индустрии Тома Хендерсона узнали, что выход игры запланирован на 5 марта 2024 года.
Ubisoft официально анонсировала ремастер в конце ноября 2023 года после утечки от Xbox. Тогда компания заявила:
«Мы рады сообщить, что официальный запуск запланирован на начало 2024 года, и мы стремимся сделать его опытом, который действительно чтит наследие оригинала».
Еще четыре года назад нам обещали вторую часть, а спустя года мы получили лишь ремастер . . .
Вторая часть тот ещё долгострой, помню ещё анонс в 2008г, игру наверно уже пару раз переделывали.
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