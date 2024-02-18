на главную
об игре
Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9.1 522 оценки

По данным известного инсайдера, ремастер Beyond Good and Evil выйдет в начале марта

monk70
Новости

Как известно, ремастер Beyond Good and Evil, который будет называться «20-летним юбилейным изданием», получил возрастной рейтинг Южнокорейского комитета по рейтингу и администрированию игр. Хотя рейтинг не указывает точную дату выпуска, в ходе расследования источники известного и надёжного инсайдера индустрии Тома Хендерсона узнали, что выход игры запланирован на 5 марта 2024 года.

Ubisoft официально анонсировала ремастер в конце ноября 2023 года после утечки от Xbox. Тогда компания заявила:

«Мы рады сообщить, что официальный запуск запланирован на начало 2024 года, и мы стремимся сделать его опытом, который действительно чтит наследие оригинала».
9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Altered

Еще четыре года назад нам обещали вторую часть, а спустя года мы получили лишь ремастер . . .

7
SkyGame

Вторая часть тот ещё долгострой, помню ещё анонс в 2008г, игру наверно уже пару раз переделывали.

2
spaMER_ID

4? Больше

3