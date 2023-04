Новая вакансия для Beyond Good and Evil 2 ищет старшего концепт-художника ©

Beyond Good and Evil 2 еще не вышла из ада разработки, о чем свидетельствуют недавно появившиеся данные. Эта новость о неоднократно откладываемом проекте появилась всего через несколько месяцев после того, как Ubisoft подтвердила, что Beyond Good and Evil 2 все еще находится в разработке.



Впервые о сиквеле Beyond Good and Evil заговорили 15 лет назад, а на выставке E3 2017 был показан трейлер. С тех пор Ubisoft практически не продвинулась в работе над проектом, о чем свидетельствует тот факт, что Beyond Good and Evil 2 недавно обогнала Duke Nukem и стала самой задерживающейся ААА-игрой в истории.

Объявление о вакансии от Ubisoft Barcelona, опубликованное 18 апреля, позволило получить некоторые новые сведения о проблемном проекте. Объявление содержит вакансию старшего концепт-художника, который будет работать над Beyond Good and Evil 2,и само название этой роли предполагает, что игра далека от завершения. Не в последнюю очередь потому, что концепт-художники в основном участвуют в этапе подготовки к производству игры, поскольку основная цель их работы — предоставить референсы для моделистов, художников окружения и аниматоров.

До своего последнего подтверждения того, что игра все еще находится в разработке, в июле 2022 года Ubisoft назвала Beyond Good and Evil 2 "активной разработкой". Этот термин происходит из киноиндустрии и часто используется для классификации проектов, которые вышли из препродакшена, хотя эта недавно появившаяся вакансия подразумевает, что это не так. Либо у Ubisoft свое какое-то особенное определение термина "активной разработки".

Недавно обнаруженный список вакансий может также дать представление о том, почему Beyond Good and Evil 2 все еще застревает на стадии, требующей концепт-арта. А именно, в сообщении говорится, что Ubisoft Barcelona в настоящее время также работает над несколькими "неанонсированными AAA проектами", в дополнение к поддержке Rainbow Six Siege и участию в продолжении Beyond Good and Evil. Согласно официальной странице LinkedIn, это довольно много для компании, в которой работает менее 200 сотрудников.

С другой стороны, в большинстве крупных игр Ubisoft уже давно участвуют студии компании со всего мира, и Beyond Good and Evil 2 не является исключением из этой конвергентной стратегии разработки. Согласно предыдущим заявлениям акционеров, работа над долгожданным приключением фактически ведется под руководством Ubisoft Montpellier, что указывает на то, что испанская родственная компания лишь помогает в работе над проектом. Однако тот факт, что главный разработчик Beyond Good and Evil 2 в настоящее время находится под трудовым расследованием, не внушает надежды на то, что игра увидит свет в ближайшее время, независимо от недавней активности Ubisoft на рынке труда.