The Binding of Isaac получит онлайн-кооператив 18 ноября

Прошло 13 лет с тех пор, как вышла The Binding of Isaac: Rebirth, став инди-феноменом. Однако даже спустя столько лет разработчики продолжают поддерживать игру. В честь 10-летия с момента появления игры в Steam создатель Эдмунд Макмиллен объявил в социальных сетях, что игра получит обещанный кооперативный режим бесплатно 18 ноября.

В кооперативный режим можно играть онлайн с 4 игроками. Кроме того, обновление улучшит баланс игры, сосредоточившись на усилении предметов, которые сообщество считало слабыми.

Сегодня исполняется 10 лет с момента выхода The Binding of Isaac Rebirth в Steam! В честь этого мы выставляем игру и ее DLC на распродажу в Steam! Мы также объявляем, что Isaac получит БЕСПЛАТНОЕ онлайн-обновление через 2 недели! (18 ноября)



Isaac Online будет включать в себя полноценный сетевой кооперативный режим (с маркерами завершения) вместе с существенным обновлением баланса, которое в значительной степени сосредоточено на улучшении предметов, которые вы считаете плохими/слабыми.