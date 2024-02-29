Ролевая игра Biomutant появится на Switch 14 мая

Версия ролевой игры Biomutant с открытым миром для Switch выйдет 14 мая, объявили издатель THQ Nordic и разработчики Experiment 101 и Sabre Interactive.
Biomutant в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store.
Biomutant — это постапокалиптическая ролевая игра в стиле вунг-фу с открытым миром и уникальной боевой системой в стиле боевых искусств, позволяющей сочетать рукопашный бой, стрельбу и действия, связанные со способностями мутантов.
Не плохая игра, жаль, что не раскрылась до конца. Надеюсь, что во второй части исправят все ошибки.
Я как то сомниваюсь что будет 2 часть так как игра среднячок
Интересно кто её там ждёт? Три с половиной дауна из Оклахомы?