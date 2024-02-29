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Biomutant 25.05.2021
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.2 572 оценки

Ролевая игра Biomutant появится на Switch 14 мая

monk70
Новости

Версия ролевой игры Biomutant с открытым миром для Switch выйдет 14 мая, объявили издатель THQ Nordic и разработчики Experiment 101 и Sabre Interactive.

Biomutant в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store.

Biomutant — это постапокалиптическая ролевая игра в стиле вунг-фу с открытым миром и уникальной боевой системой в стиле боевых искусств, позволяющей сочетать рукопашный бой, стрельбу и действия, связанные со способностями мутантов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
oKeegan

Не плохая игра, жаль, что не раскрылась до конца. Надеюсь, что во второй части исправят все ошибки.

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Лобо

Я как то сомниваюсь что будет 2 часть так как игра среднячок

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Петр Стрельцов

Интересно кто её там ждёт? Три с половиной дауна из Оклахомы?

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