Релиз научно-фантастического платформера Bionic Bay перенесен на 17 апреля

Издатель Kepler Interactive и разработчики Mureena и Psychoflow сообщили о переносе релиза своего экшен-платформера Bionic Bay с 13 марта на 17 апреля. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PC через Steam и Epic Games Store.

Bionic Bay — это уникальный сайдскроллинговый платформер, который выделяется инновационным подходом к игровому процессу. Одной из главных особенностей игры является механика Swap, позволяющая игрокам взаимодействовать с миром на основе физики. Эта механика открывает новые возможности для перемещения, защиты и атак, делая каждый момент игры увлекательным и динамичным.

Игроков ожидают потрясающие, детализированные окружения и огромные уровни, наполненные физическими объектами, частицами и жидкостями, которые значительно обогатят игровой процесс. Система физики в Bionic Bay обещает сделать каждое взаимодействие с миром уникальным и увлекательным.

Перенос релиза даст разработчикам дополнительное время на шлифовку деталей, и, вероятно, игра выйдет еще более проработанной.