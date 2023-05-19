У Bioshock 4, по слухам, серьезные проблемы в разработке ©

Процесс разработки предстоящей игры Bioshock, похоже, сопряжен с трудностями, согласно серии твитов, опубликованных Oops Leaks. Следует отметить, что эти утверждения всего лишь слухи, пока они не будут подтверждены официальными источниками.

Oops Leaks, известный тем, что делится информацией об игровой индустрии, выразил обеспокоенность состоянием новой игры Bioshock. Инсайдер сообщил, что игра прошла через ряд сложностей, включая частую смену команд разработчиков, многократную перезагрузку и многочисленные переписывания. Согласно твитам, несмотря на все эти усилия по обновлению игры, процесс разработки остается неорганизованным, что приводит к тому, что автор утечки называет "адом разработки".

Примечательно, что аккаунт указал на необычный состав сотрудников игры: у большого числа работников, очевидно, не было необходимого опыта для такого амбициозного проекта. Эта ситуация в сочетании с высокой текучестью кадров по контракту, как сообщается, привела к тому, что работу переделывали менее квалифицированные специалисты.

Кроме того, по данным Oops Leaks, команда сценаристов испытывала значительные трудности, не сумев создать сценарий, соответствующий ожиданиям известной франшизы Bioshock. Эта проблема, как сообщается, стала причиной критической перезагрузки

Инсайдер также предоставил хронологию событий, отметив, что проект перезагружался четыре раза с момента привлечения разработчика игры Certain Affinity и до сегодняшнего дня под руководством Cloud Chamber. Последняя перезагрузка произошла летом 2022 года.

Несмотря на эти препятствия, признаки свидетельствуют о некотором прогрессе в разработке. В марте была повторно подана заявка на торговую марку Cloud Chamber, а во время недавнего звонка инвесторов T2 были подтверждены планы по выпуску игры в 2025 финансовом году. Также сообщается, что количество вакансий для проекта остается высоким.

Однако Oops Leaks утверждает, что если игра не будет анонсирована этим летом, то это может свидетельствовать о более глубоких проблемах в разработке, которые могут поставить под угрозу запланированный на 2025 год релиз. Эти проблемы объясняются плохим управлением, неуверенностью в финансовом успехе, сомнительными кадровыми решениями и продолжающейся глобальной пандемией.

Хотя эти заявления рисуют сложную картину для разработки новой игры Bioshock, в настоящее время они не подтверждены. Пока не появится более конкретная информация или комментарии официальных источников, реальное состояние разработки игры остается неясным.