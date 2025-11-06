Веселые роботы возвращаются: состоялся релиз кооперативного приключение Biped 2

На PC, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox состоялся релиз Biped 2 — яркого кооперативного приключения от студии Next Studios. В честь выхода разработчики представили красочный трейлер, демонстрирующий знакомых двуножих роботов, новые миры и улучшенный геймплей.

События игры продолжают историю первой части, где герои уже спасли Землю. Теперь они отправляются на далёкую планету, чтобы ответить на загадочный сигнал бедствия. Игрокам предстоит решать головоломки, преодолевать ловушки и работать в команде, ведь многие задачи требуют чёткой координации — особенно в режиме для четырёх человек. Для одиночек предусмотрен отдельный вариант прохождения.

Игровое сообщество встретило Biped 2 тепло: пользователи хвалят атмосферу, музыку и «по-настоящему весёлый кооп». Некоторые отмечают нехватку глубины, но в целом считают игру отличным выбором для нескольких вечеров с друзьями. Один из игроков написал: «Прикольная игра, где нужно всё делать вместе с командой. Класс — кооп до четырёх друзей, кайф!»

Ранее Biped 2 получила демоверсию и даже выиграла конкурс Game Connection Indie Game of the Year 2025. Похоже, приключение двуножих роботов вновь сумело завоевать сердца игроков.