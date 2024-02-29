Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларов

Сегодня стало известно, что с момента выхода Black Desert Online в Южной Корее в 2014 году доходы франшизы Black Desert составили 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов). Кроме того, было заявлено, что за эти годы в экосистему Black Desert попали "более 55 миллионов" игроков, что значительно увеличило возможности Pearl Abyss.
Эти новости появились в тот момент, когда сообщество готовится отпраздновать несколько важных событий, включая восьмую годовщину PC и пятую годовщину консолей.
В опубликованном сегодня пресс-релизе сообщается, что игроки Black Desert Online смогут воспользоваться рядом специальных событий, которые будут проходить в течение марта. Это делается в честь юбилеев, которые скоро будут отмечаться в игре.
Будут организованы специальные прямые трансляции, эксклюзивные награды и бонусы за вход в игру, ограниченные по времени бонусы и акции, а также редкие предметы, которые можно будет приобрести во внутриигровом магазине. Кроме того, в марте Black Desert Online поступит в продажу со скидкой до 90 % от RRP.
В своем заявлении исполнительный продюсер Black Desert Джехи Ким (Jaehee Kim) высоко оценил будущее игры:
В 2024 году мы сосредоточимся на том, чтобы сделать Black Desert более упорядоченной, доступной и увлекательной для игроков любого уровня. Этот восьмилетний юбилей свидетельствует о нашем прогрессе в достижении этой цели, и мы будем продолжать добиваться еще большего. С днем рождения, искатели приключений!
Как была бесплатная MMO она мало кому была интересная, как сделали платный аналог за деньги в Стиме сразу у компании доходы выросли. Сама игра то ничего кабы не комбо приёмы,да и сюжетка так себе, дошёл до 40ого уровня и бросил, надоела, единственный плюс у игры боёвка динамичная если сподобится прожимать комбо удары и классы хорошие, не гибриды как в том же Лостике.
это как то странно даже до 40 уровня(минут за 30 - 40) ты вообще не играл в нее тогда вот когда хотя бы вкачаешь персов 25 до 56 и 4 до 60 вот тогда прочувствуешь игру) есть конечно классы полный шлак и по анимации и по урону
Всерьез думаешь, что в Стиме у них есть доходы от продажи? Она там две копейки стоит и половину времени висит почти бесплатно. Просто очередная площадка для распространения.
акстись это просто помойка для выкачки доната не более еще столько времени на это тратить
недели 2 3 ну может 4 по несколько часов. донат какой донат? единственная проблема это ячейки персонажей
Щас еще больше будут, когда окончательно превратят бдо в геншин.
ну если учесть что ру сегмент стабильно умирает врятли там большие доходы