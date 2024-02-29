Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларов

Сегодня стало известно, что с момента выхода Black Desert Online в Южной Корее в 2014 году доходы франшизы Black Desert составили 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов). Кроме того, было заявлено, что за эти годы в экосистему Black Desert попали "более 55 миллионов" игроков, что значительно увеличило возможности Pearl Abyss.

Эти новости появились в тот момент, когда сообщество готовится отпраздновать несколько важных событий, включая восьмую годовщину PC и пятую годовщину консолей.

В опубликованном сегодня пресс-релизе сообщается, что игроки Black Desert Online смогут воспользоваться рядом специальных событий, которые будут проходить в течение марта. Это делается в честь юбилеев, которые скоро будут отмечаться в игре.

Будут организованы специальные прямые трансляции, эксклюзивные награды и бонусы за вход в игру, ограниченные по времени бонусы и акции, а также редкие предметы, которые можно будет приобрести во внутриигровом магазине. Кроме того, в марте Black Desert Online поступит в продажу со скидкой до 90 % от RRP.

В своем заявлении исполнительный продюсер Black Desert Джехи Ким (Jaehee Kim) высоко оценил будущее игры:

В 2024 году мы сосредоточимся на том, чтобы сделать Black Desert более упорядоченной, доступной и увлекательной для игроков любого уровня. Этот восьмилетний юбилей свидетельствует о нашем прогрессе в достижении этой цели, и мы будем продолжать добиваться еще большего. С днем рождения, искатели приключений!