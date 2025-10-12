Для русского дубляжа Black Mesa: Blue Shift объединяются 2 команды

Команда IGROVIK TEAM VOICE официально объявила о начале сотрудничества со студией дубляжа Team Black Forest. Результатом этой коллаборации станет русская озвучка для мода Black Mesa: Blue Shift.

Как сообщают разработчики, объединение усилий двух команд позволит создать по-настоящему масштабный и разнообразный дубляж, что должно значительно усилить погружение в культовую вселенную Half-Life.

Студия Team Black Forest уже хорошо известна в сообществе фанатов Half-Life благодаря своей высококачественной работе над русской озвучкой для модификации Entropy: Zero 2.

По словам представителей IGROVIK TEAM VOICE, изначально проект планировалось вести в одиночку, но объем работы оказался слишком велик. Чтобы не снижать планку качества и дать фанатам по-настоящему достойный продукт, было принято решение пригласить к сотрудничеству коллег из Team Black Forest, чье мастерство уже оценено сообществом.

Поклонников вселенной Half-Life обещают в скором времени познакомить с первыми результатами совместной работы. Сами же участники проекта не скрывают энтузиазма.