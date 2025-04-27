Представлен геймплейный ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

Команда IGROVIK TEAM VOICE представила первый геймплейный ролик с полной русской озвучкой Black Mesa: Blue Shift — ремейка классического дополнения Half-Life: Blue Shift.
Озвучка выполнена в духе оригинальной Black Mesa, с сохранением атмосферы и характеров персонажей. Команда уделила особое внимание качеству звука и актёрской игре, чтобы сделать прохождение ещё более комфортным для русскоязычных игроков.
Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчики ориентируются на лето 2025 года.
О, это хорошая новость. Успехов им на поприще русских озвучек. Ждёмс.