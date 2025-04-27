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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 934 оценки

Представлен геймплейный ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

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Команда IGROVIK TEAM VOICE представила первый геймплейный ролик с полной русской озвучкой Black Mesa: Blue Shift — ремейка классического дополнения Half-Life: Blue Shift.

Озвучка выполнена в духе оригинальной Black Mesa, с сохранением атмосферы и характеров персонажей. Команда уделила особое внимание качеству звука и актёрской игре, чтобы сделать прохождение ещё более комфортным для русскоязычных игроков.

Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчики ориентируются на лето 2025 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KabbalisticJerry

О, это хорошая новость. Успехов им на поприще русских озвучек. Ждёмс.

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