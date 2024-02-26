Создатели Black Mesa тизерят свою следующую игру

Crowbar Collective, команда фанатов Half-Life, стоящая за Black Mesa, 23 февраля выложила на свой YouTube-канал видеоролик с простой надписью: "Входящий сигнал". Как и следовало ожидать, в видеоролике очень мало информации о том, что это за сигнал, но в его описании поклонникам предлагается зайти на сайт студии и подписаться на "будущие обновления и бета-тесты".

Если вы не знакомы с Crowbar Collective, то команда началась как группа фанатов, желающих разработать мод для Half-Life. После выпуска своего ремейка шутера от Valve на игровом движке Source команде удалось привлечь внимание самой Valve, которая одобрила коммерческую версию Black Mesa, вышедшую в Steam в 2015 году.

Сейчас, в 2024 году, команда превратилась в независимого разработчика, который, как говорится на его сайте, "любит Half-Life, любит игровой дизайн и стремится создавать высококачественный контент". Пока неясно, будет ли следующий проект Crowbar Collective очередным переосмыслением Half-Life, связанным с Valve, или, возможно, оригинальным IP - нам придется подождать и посмотреть, что это будет за сигнал, прежде чем делать какие-либо правильные прогнозы.

Естественно, это не помешало фанатам попытаться выяснить, над чем работает Crowbar Collective. Поскольку в трейлере показаны четыре разных луча света, многие начали связывать их цвета с различными дополнениями к Half-Life: фиолетовый - с Half-Life: Decay, зеленый - Half-Life: Opposing Force, синий - Half-Life: Blue Shift и так далее.