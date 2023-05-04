Шутер Black Squad вернулся на торговую площадку Steam - скины снова можно продавать, но на новых условиях ©

В 2020 году онлайновый шутер Black Squad отключил возможность продажи скинов на торговой площадке Steam. Это решение издателя было негативно принято игроками. Согласно новой записи в блоге игры, начиная с 4 мая, сразу после техобслуживания, торговая площадка Black Squad снова начнет работать.

Система продажи предметов будет новой - для сохранения ценности предметов добавлена система пломбирования и ваучеры для запечатывания скинов. Появился уровень предметов - от “Нормального” до “Платинового”. Помимо этого, до 1 июня 2023 года, игроки могут получить бесплатный случайный ящик каждый день.

Подробности выхода на торговую площадку можно прочитать в блоге игры.