Blackout Protocol получила новую демоверсию в Steam ©

Кооперативный твин-стик-шутер в жанре roguelite Blackout Protocol получил демоверсию в Steam в преддверии фестиваля Steam Next Fest.

Демо-контент Blackout Protocol:

4 агента.

13 разблокируемых основных видов оружия и 5 тактических снаряжений.

2 уровня (Парковка и Лобби) из 6, которые будут доступны при запуске раннего доступа. Каждый уровень генерируется процедурно, чтобы каждая игра была уникальной.

3 уровня обновлений агента из 7, которые будут доступны в раннем доступе.

Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный твин-стик-шутер, в котором 3 игрока будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Три агента будут развернуты в удаленной камере содержания, которая отключилась после внутреннего взлома. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне, если вы сможете добраться до нее.