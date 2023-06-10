Blackout Protocol 2023 г.
6.1 9 оценок

Blackout Protocol получила новую демоверсию в Steam

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monk70
Новости

Кооперативный твин-стик-шутер в жанре roguelite Blackout Protocol получил демоверсию в Steam в преддверии фестиваля Steam Next Fest.

Демо-контент Blackout Protocol:

  • 4 агента.
  • 13 разблокируемых основных видов оружия и 5 тактических снаряжений.
  • 2 уровня (Парковка и Лобби) из 6, которые будут доступны при запуске раннего доступа. Каждый уровень генерируется процедурно, чтобы каждая игра была уникальной.
  • 3 уровня обновлений агента из 7, которые будут доступны в раннем доступе.

Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный твин-стик-шутер, в котором 3 игрока будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Три агента будут развернуты в удаленной камере содержания, которая отключилась после внутреннего взлома. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне, если вы сможете добраться до нее.

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