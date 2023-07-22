Кооперативный твин-стик-шутер Blackout Protocol вышел в раннем доступе Steam ©

Студия Ocean Drive сообщила, что неистовый кооперативный твин-стик-шутер Blackout Protocol вышел в раннем доступе Steam. ПК-геймеры приглашаются присоединиться к битве, вместе сразиться с полчищами зомби и помочь разработчику создать экшн-игру своей мечты.

Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный шутер с двумя джойстиками в жанре roguelite, в котором до 3 игроков будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Агенты будут развернуты в удаленном объекте содержания, который отключился после внутреннего нарушения. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне, если вы сможете добраться до нее.

Контент Blackout Protocol в раннем доступе: