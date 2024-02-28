В Steam навсегда бесплатным стал экшен про морские сражения Blackwake

Blackwake, популярная игра в пиратском сеттинге, перешла на полностью бесплатную модель распространения на платформе Steam. Выпущенная в 2020 году, игра собрала за это время 24 тысячи отзывов, из которых 81% являются положительными.

Blackwake представляет собой многопользовательский командный шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на кораблях. За время раннего доступа игры Blackwake произошло значительное расширение: были добавлены новые режимы, корабли, карты, оружие, система прогресса, косметические награды и множество качественных улучшений.

Ранее игра продавалась за 133 рубля, но теперь ее можно добавить в свою библиотеку Steam абсолютно бесплатно.