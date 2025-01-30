Blade & Soul NEO официально выходит на ПК с 25 февраля

Компания NC America официально сообщила, что Blade & Soul NEO, ремастер оригинальной игры Blade & Soul, станет доступен бесплатно 25 февраля на ПК в Северной Америке и Европе. Все желающие погрузиться в культовую фэнтезийную вселенную смогут предварительно загрузить игру с 11 февраля. Кроме того, 18 февраля пользователям будет предложено создать и настроить своих персонажей в ожидании полного релиза.

Этот ремастер предоставит игрокам полностью бесплатный доступ и визуально улучшенный опыт. В дополнение к любимой оригинальной сюжетной линии будут доступны новые игровые возможности, включая улучшения боя, Infinite Windwalk и многое другое.

Предварительная регистрация и настройка персонажа

Чтобы заранее приступить к игре и создать своего персонажа, потребуется использовать платформу PURPLE от NCSOFT, куда также можно будет предварительно загрузить игру с 11 февраля. Редактор персонажей откроется 18 февраля, позволяя игрокам зарезервировать имена своих персонажей и настроить их по своему вкусу перед игрой, которая начнется 25 февраля.

Конкурсы для художников

Для тех, кто хочет проявить свои творческие способности, у Blade & Soul NEO запланированы два конкурса. Участники смогут создать арт для экрана загрузки, и лучший рисунок будет представлен в игре. Кроме того, пройдет конкурс на дизайн костюма, где победитель получит возможность создать свой собственный костюм в игре. Конкурсы будут длиться 30 дней и будут проводиться через Blade & Soul Discord.

Косметические пакеты и предварительная регистрация

Игроки, желающие получить дополнительные косметические предметы в игре, могут бесплатно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте. Также доступен эксклюзивный пакет предварительного заказа.

Master Package стоит $59.99 и включает полный комплект Haran Outfit и Haran Weapon Skin, а также Chromatic Thread , 6000 NCoin и другие награды.

стоит $59.99 и включает полный комплект Haran Outfit и Haran Weapon Skin, а также , 6000 NCoin и другие награды. Ascendant Package можно приобрести за $29.99.

можно приобрести за $29.99. Trainee Package доступен за $9.99.

Все пакеты предлагают различные награды, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Blade & Soul, где размещены изображения получаемых призов.