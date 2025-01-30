Blade & Soul NEO официально выходит на ПК с 25 февраля

Компания NC America официально сообщила, что Blade & Soul NEO, ремастер оригинальной игры Blade & Soul, станет доступен бесплатно 25 февраля на ПК в Северной Америке и Европе. Все желающие погрузиться в культовую фэнтезийную вселенную смогут предварительно загрузить игру с 11 февраля. Кроме того, 18 февраля пользователям будет предложено создать и настроить своих персонажей в ожидании полного релиза.
Этот ремастер предоставит игрокам полностью бесплатный доступ и визуально улучшенный опыт. В дополнение к любимой оригинальной сюжетной линии будут доступны новые игровые возможности, включая улучшения боя, Infinite Windwalk и многое другое.
Предварительная регистрация и настройка персонажа
Чтобы заранее приступить к игре и создать своего персонажа, потребуется использовать платформу PURPLE от NCSOFT, куда также можно будет предварительно загрузить игру с 11 февраля. Редактор персонажей откроется 18 февраля, позволяя игрокам зарезервировать имена своих персонажей и настроить их по своему вкусу перед игрой, которая начнется 25 февраля.
Конкурсы для художников
Для тех, кто хочет проявить свои творческие способности, у Blade & Soul NEO запланированы два конкурса. Участники смогут создать арт для экрана загрузки, и лучший рисунок будет представлен в игре. Кроме того, пройдет конкурс на дизайн костюма, где победитель получит возможность создать свой собственный костюм в игре. Конкурсы будут длиться 30 дней и будут проводиться через Blade & Soul Discord.
Косметические пакеты и предварительная регистрация
Игроки, желающие получить дополнительные косметические предметы в игре, могут бесплатно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте. Также доступен эксклюзивный пакет предварительного заказа.
- Master Package стоит $59.99 и включает полный комплект Haran Outfit и Haran Weapon Skin, а также Chromatic Thread, 6000 NCoin и другие награды.
- Ascendant Package можно приобрести за $29.99.
- Trainee Package доступен за $9.99.
Все пакеты предлагают различные награды, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Blade & Soul, где размещены изображения получаемых призов.
Хм... вот интересно, русский язык будет или хотя бы английский?