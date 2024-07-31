Релиз 2D-боевика Blade Chimera перенесен на неопределенный срок

Релиз двумерного боевика Blade Chimera, который ожидался в августе, перенесли на неопределенный срок, о чем сообщили издатель PLAYISM, а также разработчики WSS playground и Team Ladybug.

В официальном заявлении создателей отмечается, что дополнительное время пойдет на полировку проекта:

Изначально релиз игры был запланирован на август на Nintendo Switch и Steam, но мы приняли решение взять отсрочку, чтобы дать Team Ladybug больше времени для улучшения общего качества игры. Мы будем внимательно следить за ходом разработки, прежде чем объявить новую дату релиза.

Действие Blade Chimera происходит в 20ХХ году, когда "города внезапно наводнили демоны в виде монстров и духов, которые внезапно появились в городе, что спровоцировало тотальную войну демонов".