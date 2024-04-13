Larian Studios была одним из крупнейших спонсоров Blasphemous на Kickstarter

Компания Larian Studios, известная как разработчик Baldur's Gate 3 и других полюбившихся геймерам ролевых игр, также оказывает помощь небольшим студиям.

Играли ли вы когда-нибудь в Blasphemous? Популярный sous-like, разработанный The Game Kitchen и доступный на рынке с 2019 года, завоевывающий внимание игроков своей богатой и жестокой вселенной в сочетании с захватывающим геймплеем.

Как и многие другие независимые проекты, Blasphemous начала свой путь на Kickstarter в 2017 году. Однако недавно выяснилось, что Larian Studios являлась одним из крупнейших спонсоров Blasphemous на Kickstarter (в общей сложности на игру было собрано 333 201 доллар США).

"Многие люди не знают об этом, но Larian Studios была одним из крупнейших спонсоров во время кампании Blasphemous на Kickstarter. Они пожертвовали четырехзначную сумму, никогда не просили вознаграждения и просто занялись созданием одной из лучших игр за последние годы. Настоящие легенды!"

Сегодня Blasphemous считается очень успешной, поскольку игра отличается невероятным качеством, не говоря уже о том, что благодаря успеху первой игры The Game Kitchen смогла получить прибыль и поработать над Blasphemous 2, которая доступна с августа 2023 года.

Кроме того, с 2017 года сотрудники Larian Studios занимались разработкой самой Baldur's Gate 3, которая на сегодняшний день, параллельно с Blasphemous, также имеет огромный успех и бьет рекорды по количеству завоеванных в индустрии GOTY.