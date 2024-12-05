Мобильная версия метроидвании Blasphemous стала доступна эксклюзивно для Android

Знаменитый экшен-платформер Blasphemous от испанской команды The Game Kitchen вышел на устройствах Android со всеми включёнными DLC, предлагая полный опыт на мобильных устройствах.

Полная игра со всеми ее DLC: Включает «The Stir of Dawn», «Strife & Ruin» и «Wounds of Eventide».

Оптимизированное сенсорное управление: разработано специально для мобильных устройств, обеспечивает плавный и интуитивно понятный опыт.

Поддержка геймпада: выведите игру на новый уровень с поддержкой контроллера.

Высококачественная пиксельная графика: уникальное художественное направление Blasphemous идеально адаптируется к мобильной среде, сохраняя её визуальное богатство и готические детали.

Появление Blasphemous на устройствах Android знаменует собой важную веху для поклонников Metroidvania и независимых игр в целом. Эта игра, известная своим сложным игровым процессом, мрачной атмосферой, вдохновлённой испанским фольклором, и детализированной пиксельной графикой, наверняка привлечёт игроков на новой платформе.