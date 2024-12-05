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Blasphemous 10.09.2019
Экшен, Платформер, Ретро
8 221 оценка

Мобильная версия метроидвании Blasphemous стала доступна эксклюзивно для Android

monk70
Новости

Знаменитый экшен-платформер Blasphemous от испанской команды The Game Kitchen вышел на устройствах Android со всеми включёнными DLC, предлагая полный опыт на мобильных устройствах.

  • Полная игра со всеми ее DLC: Включает «The Stir of Dawn», «Strife & Ruin» и «Wounds of Eventide».
  • Оптимизированное сенсорное управление: разработано специально для мобильных устройств, обеспечивает плавный и интуитивно понятный опыт.
  • Поддержка геймпада: выведите игру на новый уровень с поддержкой контроллера.
  • Высококачественная пиксельная графика: уникальное художественное направление Blasphemous идеально адаптируется к мобильной среде, сохраняя её визуальное богатство и готические детали.

Появление Blasphemous на устройствах Android знаменует собой важную веху для поклонников Metroidvania и независимых игр в целом. Эта игра, известная своим сложным игровым процессом, мрачной атмосферой, вдохновлённой испанским фольклором, и детализированной пиксельной графикой, наверняка привлечёт игроков на новой платформе.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Нет, спасибо. Там есть моменты платформинга, не самого удобного, да еще и на скорость. Ипал я его на сенсоре играть.

0
Art Borsic

Можно попробовать.

-2