IGN показал первые 16 минут мрачной метроидвании Blasphemous 2

Осталось всего несколько недель до выхода второй части мрачной метроидвании Blasphemous 2, эстетика которой несколько необычна благодаря используемым образам, уходящим корнями в католические обычаи Испании и ее 20-вековую историю.
Портал IGN показал новый геймплей, демонстрирующий самое начало предстоящей игры. Благодаря видеоролику, мы можем сразу же узнать, что в игре используется совершенно иная система, чем в первой Blasphemous. Как видно на кадрах геймплея, главный герой не будет начинать свое приключение с заранее определенным оружием, а сможет сам выбрать, с какого орудия смерти он начнет эту новую бойню. Мы сможем выбрать между могучей булавой, двумя проворными сдвоенными клинками и прочным изогнутым лезвием. Это также подтверждает, что нам не придется использовать только одно оружие, как в старой серии, где мы могли сражаться только мечом Mea Culpa.
Blasphemous 2 выйдет на PC, PS5, Xbox Series и Switch 24 августа.