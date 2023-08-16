Экшен-рогалик BlazBlue Entropy Effect стал доступен в раннем доступе на ПК

В этом экшен-рогалике вы можете выбирать из множества персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и сотни движений на выбор. Создавайте свои собственные комбинации, сочетая различные стихии и улучшения, которые влияют на ход битвы. Система Legacy делает каждую игру неповторимой, так что вы никогда не знаете, что вас ждёт за следующим углом.

События игры разворачиваются в вымышленном недалёком будущем, где технология "ACE" позволяет людям погружаться в виртуальный мир и сражаться в роли различных персонажей. Но что, если этот мир не такой уж и виртуальный? Что, если он влияет на вашу реальность и меняет её по своему усмотрению? Вы готовы столкнуться с последствиями своих действий и раскрыть тайну, скрывающуюся за этой технологией?