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BlazBlue: Entropy Effect 16.08.2023
5.7 3 оценки

Экшен-рогалик BlazBlue Entropy Effect стал доступен в раннем доступе на ПК

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butcher69
Новости

Экшен-рогалик BlazBlue Entropy Effect стал доступен в раннем доступе на ПК через Steam по цене 704 рубля с 12-процентной скидкой, объявила китайская компания-разработчик 91Act.

В раннем доступе представлено 60-70% от полной версии игры, включая четыре больших тематических этапа и одну процедурно генерируемую карту в стиле метроидвании, семь уникальных персонажей, восемь систем элементов, 10 битв с боссами с независимой механикой, более 50 разновидностей врагов, расширенный режим, а также "зрелые и уникально представленные сюжетные постановки". В полной версии игры будет представлено еще больше материалов, включая сюжет с несколькими концовками, расширенный список играбельных персонажей и новые игровые режимы.

В BlazBlue Entropy Effect игроки смогут встретить ключевых героев франшизы BlazBlue, как например, Рагна Бладэдж и Ноэль Вермиллион.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Allexandrr

Блин и ведь кто то заплатит за эту шляпу, что б поиграть...

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