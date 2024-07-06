Bandai Namco анонсировала новый файтинг Bleach Rebirth of Souls

Dragon Ball - не единственный аниме-сериал, получивший файтинг. Во время своей панели на Anime Expo 2024 компания Bandai Namco анонсировала Bleach Rebirth of Souls, новый 3D-файтинг, который будет следовать оригинальному сюжету.

В двухминутном трейлере, показанном во время панели Bandai Namco, можно увидеть основных участников предстоящего фаайтинга. Хотя трейлер и короткий, он содержит небольшое количество геймплея, демонстрирующего бои.

Официальное описание из пресс-релиза содержит несколько дополнительных подробностей.

Пробудите клинок и измените свою судьбу в игре. Участвуйте в захватывающих сражениях с культовыми персонажами легендарной аниме-франшизы, включая Ичиго Куросаки, Рукию Кучики, Урю Исида и Ясутора Садо. В игре игроки смогут использовать уникальные способности меча, такие как Bankai, и открывать новые формы в бою, чтобы одержать победу над своими противниками. В ближайшие месяцы Bandai Namco представит еще много интересных подробностей об игре.

Bandai Namco подтвердила, что Bleach Rebirth of Souls выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X|S и Steam. Дата выхода указана как "скоро".