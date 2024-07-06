Bandai Namco анонсировала новый файтинг Bleach Rebirth of Souls

Dragon Ball - не единственный аниме-сериал, получивший файтинг. Во время своей панели на Anime Expo 2024 компания Bandai Namco анонсировала Bleach Rebirth of Souls, новый 3D-файтинг, который будет следовать оригинальному сюжету.
В двухминутном трейлере, показанном во время панели Bandai Namco, можно увидеть основных участников предстоящего фаайтинга. Хотя трейлер и короткий, он содержит небольшое количество геймплея, демонстрирующего бои.
Официальное описание из пресс-релиза содержит несколько дополнительных подробностей.
Пробудите клинок и измените свою судьбу в игре. Участвуйте в захватывающих сражениях с культовыми персонажами легендарной аниме-франшизы, включая Ичиго Куросаки, Рукию Кучики, Урю Исида и Ясутора Садо. В игре игроки смогут использовать уникальные способности меча, такие как Bankai, и открывать новые формы в бою, чтобы одержать победу над своими противниками. В ближайшие месяцы Bandai Namco представит еще много интересных подробностей об игре.
Bandai Namco подтвердила, что Bleach Rebirth of Souls выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X|S и Steam. Дата выхода указана как "скоро".
Хреново шо файтинг. Была бы сюжетка на прохождение как соулрузуреушен была бы агонь.
Так лол это Стори мод или было не понятно?
ну че пасаны, банкай?
Бан-кай!
с нетерпением жду, когда там последняя игра достойная по bleach выходила? очень и очень давно! Бандай не подведи, на тебя все надежды! выпусти всю историю, а не до какого то определенного момента! а то последний раз оборвалось почти на середине
норм, это мы ждём
В манду этот 2д файтинг, надеялся на прохождение от 3 лица как в bleach soul resonance или bleach soul resurrección.
да файтингов ныне дефицит лол // Пользователь VK
в файтингах я смотрю революции графона не предвидется)
Не путай графон и стилистику
Опять бандаи обосранко жоско обосрались. Очередной рескин наруто. Или драгон бола. Или ван писа. Или, да какая угодно шляпа, у них всё одно и то же.
щас новая студия разрабатывает, может освежат процесс
ничё не изменится, 100%. Тем более, вон, 2 терпил уже 100% сделают предзаказ максимальной версии за 10к гейминг и купят все длц
опять стилистика ониме -_-
а это очередная игра по ониме, ужас