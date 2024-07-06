ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bleach: Rebirth of Souls 2025 г.
Экшен, Файтинг, Аниме
10 1 оценка

Bandai Namco анонсировала новый файтинг Bleach Rebirth of Souls

butcher69
Новости

Dragon Ball - не единственный аниме-сериал, получивший файтинг. Во время своей панели на Anime Expo 2024 компания Bandai Namco анонсировала Bleach Rebirth of Souls, новый 3D-файтинг, который будет следовать оригинальному сюжету.

В двухминутном трейлере, показанном во время панели Bandai Namco, можно увидеть основных участников предстоящего фаайтинга. Хотя трейлер и короткий, он содержит небольшое количество геймплея, демонстрирующего бои.

Официальное описание из пресс-релиза содержит несколько дополнительных подробностей.

Пробудите клинок и измените свою судьбу в игре. Участвуйте в захватывающих сражениях с культовыми персонажами легендарной аниме-франшизы, включая Ичиго Куросаки, Рукию Кучики, Урю Исида и Ясутора Садо. В игре игроки смогут использовать уникальные способности меча, такие как Bankai, и открывать новые формы в бою, чтобы одержать победу над своими противниками. В ближайшие месяцы Bandai Namco представит еще много интересных подробностей об игре.

Bandai Namco подтвердила, что Bleach Rebirth of Souls выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X|S и Steam. Дата выхода указана как "скоро".

17
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
hpi

Хреново шо файтинг. Была бы сюжетка на прохождение как соулрузуреушен была бы агонь.

7
OneTweak

Так лол это Стори мод или было не понятно?

1
ValSpain

ну че пасаны, банкай?

3
Lelik_mc_kawai

Бан-кай!

0
Lelik_mc_kawai

с нетерпением жду, когда там последняя игра достойная по bleach выходила? очень и очень давно! Бандай не подведи, на тебя все надежды! выпусти всю историю, а не до какого то определенного момента! а то последний раз оборвалось почти на середине

2
ComprehensiveWestin

норм, это мы ждём

1
Whiplasher95

В манду этот 2д файтинг, надеялся на прохождение от 3 лица как в bleach soul resonance или bleach soul resurrección.

-1
Пользователь ВКонтакте

да файтингов ныне дефицит лол // Пользователь VK

-1
ze1n_82

в файтингах я смотрю революции графона не предвидется)

-2
CTELC D.R.

Не путай графон и стилистику

1
ckott4

Опять бандаи обосранко жоско обосрались. Очередной рескин наруто. Или драгон бола. Или ван писа. Или, да какая угодно шляпа, у них всё одно и то же.

-6
Dennissio

щас новая студия разрабатывает, может освежат процесс

1
ckott4 Dennissio

ничё не изменится, 100%. Тем более, вон, 2 терпил уже 100% сделают предзаказ максимальной версии за 10к гейминг и купят все длц

-1
J Jonah Jameson

опять стилистика ониме -_-
а это очередная игра по ониме, ужас

-7