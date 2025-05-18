Авторы Blight: Survival показали и рассказали о болотных землях

Пару лет назад нам показали кооперативной экшен-хоррор Blight: Survival, где грязные рыцари, сражающихся с еще более грязными зомби. А недавно команда поделилась информацией о развитии биома "Болота" в посте с красноречивым названием: "Грязь, гниль и тяжесть умирающего мира".

Болота были тихими, но никогда не были мирными. Местные жители выживали, питаясь тем, что давали воды, но большая часть этого доставалась власть имущим. Торфоразработки, бывшие когда-то жизненно важным способом заработать на жизнь, превратились в жестокое проклятие. По мере того как накапливались трупы и исчезали старые обычаи, по земле начали распространяться странные наросты, ознаменовавшие начало трансформации, в результате которой земля и ее жители стали неузнаваемыми.

Blight: Survival происходит в альтернативном XIV веке, где разразилась чума зомби, что привело к повсеместному бандитизму и серьезному росту числа загадочно загорающихся домиков с соломенными крышами. В Болотах царит мрачная атмосфера: трупы в виселицах, свисающие с дерева, стаи ворон, клюющие мертвецов, и жуткие руины на берегу.

По ощущениям, Blight: Survival - это нечто среднее между Hunt: Showdown и Vermintide. Судя по всему, это будет чисто PvE-игра, в которую также можно будет играть в одиночку и офлайн.

Blight: Survival пока не имеет даты выхода, но известно, что она планирует запуск с традиционной структурой монетизации и DLC, а также будет поддерживать до четырех игроков в кооперативе.