Стартовала запись на плейтест российской action-MOBA Blightveil

Студия Grim Guys Studio открыла запись на игровое тестирование своего дебютного проекта Blightveil, который является командным экшеном с видом сверху. Все желающие могут подать заявку на участие в плейтесте через официальную страницу игры в Steam.

Blightveil — это игра в жанре Action-MOBA, в которой управление персонажем осуществляется с помощью клавиатуры WASD, а боевая система основана на нон-таргете, что требует от игроков точности и хорошей реакции. Сражения проходят в формате 4 на 4 на специально спроектированных аренах. Основная цель матча — уничтожить вражескую реликвию.

Отличительной чертой проекта является механика Королей-хранителей. Это особые события, которые периодически происходят на карте, изменяя правила игры и заставляя команды адаптировать свою тактику. Разработчики обещают высокодинамичный геймплей, где каждое действие и попадание зависит напрямую от навыков игрока. Также в игре будет представлена система талантов и рун для создания уникальных сборок под разные стили игры.