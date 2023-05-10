Адвенчура The Blind Prophet доберётся до Nintendo Switch 26 мая ©

RedDeer.Games, разработчик и производитель инди-игр для консолей Nintendo Switch, сообщил, что сказка о слепом пророке The Blind Prophet появится в Nintendo eShop 26 мая.

The Blind Prophet — это игра в жанре «укажи и щелкни», с запутанным сюжетом и мультяшным стилем, пропитанным грязью и плотной атмосферой. По сюжету игроки воплощают мрачную фигуру апостола Варфоломея, на которого возложена задача первостепенной важности — освобождение коррумпированного города Ротборк и его жителей от власти Великого Зла.

С художественной стороны игра вдохновлена стилем комиксов и полностью нарисована вручную Батистом Мина — концепт-художником, иллюстратором и основателем студии ArsGoetia, ответственной за создание The Blind Prophet.

В дополнение к огромному количеству головоломок и загадок, которые предстоит разгадать, «Слепой пророк» — это художественный праздник. Красивые статичные комиксы и специально составленный смолистый саундтрек — углубляют погружение и позволяют игроку поучаствовать в этой малоизвестной истории на захватывающем уровне.