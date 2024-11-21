На PS5 вышел сетевой шутер, где придётся воевать практически вслепую

Сегодня на PS5 в раннем доступе вышел сетевой шутер Blindfire. В нём игрокам нужно воевать практически вслепую — света на аренах почти нет, так что ориентироваться можно разве что по звуку да с помощью специального сканера «Эхо». А вот стрелять или нет — тут уже дело хитрое. Каждый выстрел мигом выдаёт позицию, да и ловушек на уровнях хватает.

К слову, на Xbox и ПК в Blindfire уже вовсю играют — игра появилась там больше месяца назад. Теперь вот и до PS5 добралась, причём подписчики PlayStation Plus могут урвать её со скидкой 10% до 9 декабря.