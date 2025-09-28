Ремастер ремастера: анонсирована улучшенная версия Blood: Fresh Supply

Nightdive Studios анонсировала Blood: Refreshed Supply, обновлённую версию Blood, культового шутера от первого лица от Monolith 1997 года. Это улучшенная версия Blood: Fresh Supply, первой обновлённой версии игры, вышедшей в 2019 году. Ремастер ожидается 4 декабря на ПК и консолях. Владельцы предыдущей версии получат игру не бесплатно, но будут иметь скидку по программе лояльности.
Игра представляет собой современный взгляд на культовый шутер от первого лица. В ней рассказывается история Калеба, немертвого стрелка, который возвращается из могилы, чтобы отомстить своему бывшему хозяину, Чернобогу, который предал его и других избранных, лишив их жизни. Калебу предстоит кровавое путешествие, чтобы отомстить демоническому культу и его монстрам.
Игроков ждут 42 жестоких уровня, полных крови, взрывов и безумного оружия. Помимо классических вил и динамита, в игре есть также двуствольный дробовик «Томми-ган», а также необычные инструменты, такие как кукла вуду и пиявка жизни. В битве вас ждут культисты, фанатичные последователи и разнообразные монстры — от зомби и горгулий до адских гончих.
В релиз входит оригинальная игра Blood, а также дополнения Plasma Pak и Cryptic Passage.
Обновлённые улучшения Supply:
- Поддержка высоких разрешений, включая 4K
- Разблокированная частота кадров
- Настройки управления с клавиатуры и геймпада
- Расширенная поддержка модов
- Переписанный сетевой код для поддержки до 8 игроков
- Локальный режим разделённого экрана и онлайн-совместная игра
- Музыка на CD и MIDI
- Новый уровень Marrow будет доступен на старте, Death Wish будет добавлен позже
Nightdive Studios не бракоделы, как и Capcom в области ремейков
Шикарная вещь ) Я в детстве кирпичную фабрику отстроил пытаясь в неё играть.
А чем эта версия отличается от версии 2019 года и там и там описание одинаковое кто в теме я, в оригинал не играл не довелось . В стиме отличий не увидел кроме цены
Скорее всего, эта версия пересажена на нынешний движок Nightdive, потому что прошлая версия ремастера запускается через Dosbox, а тут, видимо, всё нативно будет, раз даже порт на консоли сделали
если бы ты играл во все эпизоды, то заметил бы что бонусные карты сильно забажены, может их починят я хз
лайк и подписка, обожаю эту игру
там еще в фубик головой зомби можно было сыграть ) только вот сейчас наверное , я ее уже бы не прошел , сложная очень , особенно миссии под водой
Кал с уже устаревшим геймдизайном когда интернета не было и можно было тратить по 10 часов в поисках того, где находится ключ и потом еще 10 искать спрятаную дверь к которой этот ключ подойдет, сейчас же это мусор
что то я не понял так эта же студия уже выпускала этот же ремастер в 2019-2020 году от этой же студии Nightdive Studios. зачем еще раз выпускать этот же ремастер?
чем выпускать это позорище давно ремейк бы выпустили