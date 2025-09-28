Ремастер ремастера: анонсирована улучшенная версия Blood: Fresh Supply

Nightdive Studios анонсировала Blood: Refreshed Supply, обновлённую версию Blood, культового шутера от первого лица от Monolith 1997 года. Это улучшенная версия Blood: Fresh Supply, первой обновлённой версии игры, вышедшей в 2019 году. Ремастер ожидается 4 декабря на ПК и консолях. Владельцы предыдущей версии получат игру не бесплатно, но будут иметь скидку по программе лояльности.

Игра представляет собой современный взгляд на культовый шутер от первого лица. В ней рассказывается история Калеба, немертвого стрелка, который возвращается из могилы, чтобы отомстить своему бывшему хозяину, Чернобогу, который предал его и других избранных, лишив их жизни. Калебу предстоит кровавое путешествие, чтобы отомстить демоническому культу и его монстрам.

Игроков ждут 42 жестоких уровня, полных крови, взрывов и безумного оружия. Помимо классических вил и динамита, в игре есть также двуствольный дробовик «Томми-ган», а также необычные инструменты, такие как кукла вуду и пиявка жизни. В битве вас ждут культисты, фанатичные последователи и разнообразные монстры — от зомби и горгулий до адских гончих.

В релиз входит оригинальная игра Blood, а также дополнения Plasma Pak и Cryptic Passage.

Обновлённые улучшения Supply: