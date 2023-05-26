В конце июня в Blood Bowl 3 появятся Лизардмены ©

В рамках выставки Warhammer Skulls Showcase студия Cyanide и компания NACON поделились новой информацией о первом сезоне игры Blood Bowl 3. Он выйдет 22 июня и будет включать в себя новые возможности, соревновательный режим, Blood Pass с 50 уровнями наград и совершенно новую фракцию - Лизардмены. Кровный пропуск первого сезона, который включает в себя Лизардменов и ряд косметических предметов, может быть бесплатно разблокирован всеми игроками в течение сезона. Напомним, что Blood Bowl 3 доступна на ПК, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Игроков ждут новые системы: официальный ладдер, Blood Pass и система прогрессии, которая позволяет игрокам повышать уровень и открывать награды. Blood Pass можно будет разблокировать бесплатно, и он сразу же откроет игрокам доступ к новой фракци.

Кроме того, в течение сезона будет добавлена важная функция, о которой очень просили игроки: возможность на ограниченное время подключиться к игре в случае разрыва соединения.

Если вы ищете свежий подход к игре, эта фракция - то, что вам нужно! Лизардмены довольно необычны, поскольку в их состав входят как сильные и выносливые игроки, так и быстрые и ловкие. Хотя их игра в пас не самая лучшая, лизардмены, безусловно, становятся более сильными с опытом и являются особенно проницательным выбором для опытных тренеров!