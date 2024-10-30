Bloodborne удалось запустить на эмуляторе RPCSX

Игроки на ПК уже могут запускать и наслаждаться Bloodborne на эмуляторе PlayStation 4, shadPS4. Однако, похоже, теперь игра может быть запущена и на другом эмуляторе PS4, RPCSX.

RPCSX — это эмулятор PlayStation 4 от команды, стоящей за лучшим эмулятором PS3, RPCS3. До shadPS4 этот выглядел очень многообещающе. Однако shadPS4 удалось превзойти все ожидания и стать лучшим эмулятором PS4. По крайней мере, на данный момент.

Прямо сейчас RPCSX может запустить только Bloodborne. Игра не играбельна на нем, и ее эмуляция даже близко не похожа на shadPS4. Тем не менее, здорово видеть, что другой эмулятор PS4 запускает эту игру.