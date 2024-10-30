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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 662 оценки

Bloodborne удалось запустить на эмуляторе RPCSX

monk70
Новости

Игроки на ПК уже могут запускать и наслаждаться Bloodborne на эмуляторе PlayStation 4, shadPS4. Однако, похоже, теперь игра может быть запущена и на другом эмуляторе PS4, RPCSX.

RPCSX — это эмулятор PlayStation 4 от команды, стоящей за лучшим эмулятором PS3, RPCS3. До shadPS4 этот выглядел очень многообещающе. Однако shadPS4 удалось превзойти все ожидания и стать лучшим эмулятором PS4. По крайней мере, на данный момент.

Прямо сейчас RPCSX может запустить только Bloodborne. Игра не играбельна на нем, и ее эмуляция даже близко не похожа на shadPS4. Тем не менее, здорово видеть, что другой эмулятор PS4 запускает эту игру.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
User_200

Игроки на ПК уже могут запускать и наслаждаться

1
User_200

Скорее бы все скачали и сыграли игру на 100% процентов прошли ее. Сейчас Sony следит за продажами RDR стиме, а потом переплюнут и выпустят за 70 долларов порт. Gta VI из за ажиотажа будет стоит 80 долларов.

0
ilyakingcud

Ну гта 6 будет заслуженно 80 долларов, и даже 100 заслуженно
Все таки одна из игр, что двигает прогресс в игровой индустрии

-4
User_200 ilyakingcud

80 долларов такое время еще не пришло, про 100 долларов это желание ген.директора удленить себе яхту. Не надо забывать что на западе, правительство выделяет субсидий. Поэтому говорить что игры подорожали это не уместно.

0
ilyakingcud User_200

Про субсидии я не знал, ну в любом случае у меня лично ожидание от игры большие, делали столько лет, как и гта 5 в свое время должна быть прорывной + если мир живой как в РДР 2,то явно 80-100 долларов тянет, понятно, что нам как потребителям это будет не оч, но по крайней мере это оправдано, а не как с РДР 1 на пк сейчас

-1
InboxM

В каком месте Rpcs 3 лучший? Он единственный, по сей день не умеющий эмулировать достаточное количество игр, требующий топ железа для их эмуляции. Про Rpcsx лучше не говорить.

0
real19911

какое еще топ железо, сложно купить комп уровня rtx 2060 ryzen 5 3600 и выше?

0
ZAUSA

Вопрос тем, кто просил эту игру на ПК:

-6