Художник создал полноразмерную 3D-модель леди Марии из Bloodborne

Андресм Замбрано, 3D-художник, который специализируется на создании правдоподобных моделей персонажей, представил полноразмерную 3D-модель одного из боссов дополнения The Old Hunters к игре Bloodborne — леди Мария из Астральной часовой башни.
По словам художника, это его "самый сложный, но в то же время очень плодотворный личный проект на сегодняшний день". Фан-арт переосмысливает леди Марию и ее оружие, Ракуйо и Эвелин, с помощью современной графики, показывая, как бы мог выглядеть этот уникальный персонаж, если бы Bloodborne вышла в наши дни.
По словам художника, модель была создана с помощью Maya и ZBrush для моделирования и создания скульптуры, Substance 3D Painter для текстурирования и Arnold для рендеринга. Кроме того, автор использовал Marvelous Designer для воссоздания культового наряда Марии.
Леди Мария стала одной из первых охотниц, воспитанницей Германа. Она была восхищена его талантом убивать чудовищ и умением изобретать и улучшать оружие. Но после ее смерти Герман, переполненный чувствами любви к своей ученице и одновременно сокрушенный болью утраты, создает куклу, которая в точности похожа на Марию. В Астральной башне Мария оберегает секреты рыбацкой деревни как один из хранителей, а также является привратницей ночных кошмаров в Рыбацкой деревне.