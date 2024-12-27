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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 737 оценок

Мод Magnum Opus для Bloodborne восстанавливает вырезанный из игры контент

monk70
Новости

Моддер Abyss1ne выпустил обновление Project Beast для мода Bloodborne Magnus Opus. Это проект, цель которого — восстановить вырезанный из игры контент. Моддер потратил тысячи часов на его создание. Таким образом, теперь вы можете получить максимальный опыт Bloodborne.

Если говорить более подробно, Project Beast совместим с shadPS4. Project Beast пересматривает освещение во многих местах и ​​добавляет в игру несколько новых, более мощных рун. Он также восстанавливает некоторые виды оружия, которые были вырезаны из игры, и настраивает некоторые другие виды оружия. Более того, он добавляет больше заметок о мире, добавляет секретный диалог между Лоуренсом и Германом и добавляет новых врагов в Центральный Ярнам, Соборный округ и еще несколько локаций.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Art Borsic

Можно сначала игру доделать.

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Wing42

Игра полностью проходима на данном этапе эмуляции.

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Art Borsic Wing42

Я скачал 5.0 версию сейчас и посмотрим.

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Wing42 Art Borsic

Я уже порядочно так в него наиграл.

Только смотри с PG не качай "сборку со всеми патчами и фиксами" - она устарела два месяца назад, если не три.

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