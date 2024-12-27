Мод Magnum Opus для Bloodborne восстанавливает вырезанный из игры контент

Моддер Abyss1ne выпустил обновление Project Beast для мода Bloodborne Magnus Opus. Это проект, цель которого — восстановить вырезанный из игры контент. Моддер потратил тысячи часов на его создание. Таким образом, теперь вы можете получить максимальный опыт Bloodborne.

Если говорить более подробно, Project Beast совместим с shadPS4. Project Beast пересматривает освещение во многих местах и ​​добавляет в игру несколько новых, более мощных рун. Он также восстанавливает некоторые виды оружия, которые были вырезаны из игры, и настраивает некоторые другие виды оружия. Более того, он добавляет больше заметок о мире, добавляет секретный диалог между Лоуренсом и Германом и добавляет новых врагов в Центральный Ярнам, Соборный округ и еще несколько локаций.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.