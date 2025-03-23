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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 835 оценок

Вышла новая версия эмулятора shadPS4 v0.7.0

Blimpini Blimpini
shadPS4 - эмулятор PlayStation 4

Команда разработчиков эмулятора PlayStation 4 — shadPS4 — выпустила обновление версии 0.7.0, включающее ряд значимых улучшений и исправлений.​

Основные нововведения:

  • Добавлена поддержка технологий FSR (FidelityFX Super Resolution) и HDR (High Dynamic Range), что повышает качество графики и производительность.​
  • Реализовано переназначение ввода с клавиатуры и мыши, улучшена обработка гироскопа и акселерометра, что расширяет возможности управления.​
  • Внесены многочисленные исправления в рекомпилятор шейдеров и вызовы памяти HLE, повышающие стабильность работы эмулятора.​
  • Улучшена совместимость с играми на движке Unity и старыми процессорами, расширяя список поддерживаемых игр и систем.​
  • Исправлены события videoOut и устранены причины ошибок, связанных с отслеживанием не-GPU памяти.​
  • Внесены улучшения в графический интерфейс на базе Qt, повышающие удобство использования.​

Одной из наиболее ожидаемых и актуальных игр для тестирования и использования эмулятора остаётся Bloodborne — культовый экшен от FromSoftware, эксклюзив для PlayStation 4. Благодаря улучшениям в новой версии shadPS4, запуск и производительность Bloodborne становятся всё более реалистичными, что особенно важно для фанатов, желающих насладиться игрой на ПК.

Эти изменения направлены на расширение функциональности эмулятора и повышение его стабильности, приближая опыт эмуляции к оригинальной консоли.​

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42
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Автор так торопился запостить, что растерял все знаки препинания.

7
Blimpini

Я скопировал текст с оф сайта разработчика - возможно сам гугл немножко напортачил с переводом))

Пардон)

0
Нейтан Дрейк

Спешил бонусы поднять, чтобы ставки сделать.

3
Blimpini Нейтан Дрейк

Не угадал)) Я не пользуюсь бонусами - я с 2021 года на сайте, а о бонусах только в прошлом году узнал - пару раз попробовал поучаствовать в розыгрыше призов и мне не зашло. До сих пор на акке висит уева туча этих неиспользованных бонусов.

Я фан Fromsoftware и соулслайков в целом - можешь посмотреть мой профиль и понять что не за какими бонусиками и вонючими лайкосиками я не гонюсь - если мне что то не нравиться я прямо и пишу "ПА-РА-ША" не зависимо от того, нравиться это публике или нет.

P.s. не судите по себе...

2
Blimpini

К сожалению "взрывы вершин" еще не исправлены(

Пользуйтесь пока модом для исправления этого недуга эмулятора по ссылке:

https://www.nexusmods.com/bloodborne/mods/109?tab=files

4
Asfermong

Бладик пройден, молодцы разрабы. Жду играбельный The Last Guardian

2
Cimeries666

На клаво мыши можно играть?

0
Asfermong Cimeries666

На паде проходил

1
Blimpini Cimeries666

можно, но мышью будет крайне не удобно управлять камерой.

0
besnovaty1986

Driveclub остальное не надо

2
sector24

Drive club тоже жду, но еще order 1886

2
besnovaty1986 sector24

Точняк!

0
Vad Pvn

Господа ктонибуть пробовал запустить Knack ?

1
KILLA06

кто нибудь анчартед 3 запускал ?

0
KIBERMAX

До меню запускается и вылетает.

0
symp1ex

На rpcs3 его пройти можно. Проходил пару лет назад и с ним прилично повозиться пришлось, но прошёл до конца. Спустя пару лет ситуация уже лучше наверняка, rpcs3 тоже на месте не стоит же.

2
KILLA06 symp1ex

спасибо ,попробую

1
Нейтан Дрейк symp1ex

В анчах за 5 лет ФПС не прибавился, только стабильность улучшилось из-за хаков.

С октября список совместимости не менялся.

2
KIBERMAX Нейтан Дрейк

В данный момент Rpcs3 находится в мёртвой точке, да обновления выходят но видно ничего не меняется, основной разработчик kd-11 видимо всё фиксы выпускает, а прогресса от него очень давно нет.

3
Jarvis666

Оригинальная Until Dawn работает на этом эмуляторе?

0
Blimpini

Пока что нет.

0