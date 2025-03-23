Вышла новая версия эмулятора shadPS4 v0.7.0

Команда разработчиков эмулятора PlayStation 4 — shadPS4 — выпустила обновление версии 0.7.0, включающее ряд значимых улучшений и исправлений.​

Основные нововведения:

Добавлена поддержка технологий FSR (FidelityFX Super Resolution) и HDR (High Dynamic Range), что повышает качество графики и производительность.​

Реализовано переназначение ввода с клавиатуры и мыши, улучшена обработка гироскопа и акселерометра, что расширяет возможности управления.​

Внесены многочисленные исправления в рекомпилятор шейдеров и вызовы памяти HLE, повышающие стабильность работы эмулятора.​

Улучшена совместимость с играми на движке Unity и старыми процессорами, расширяя список поддерживаемых игр и систем.​

Исправлены события videoOut и устранены причины ошибок, связанных с отслеживанием не-GPU памяти.​

Внесены улучшения в графический интерфейс на базе Qt, повышающие удобство использования.​

Одной из наиболее ожидаемых и актуальных игр для тестирования и использования эмулятора остаётся Bloodborne — культовый экшен от FromSoftware, эксклюзив для PlayStation 4. Благодаря улучшениям в новой версии shadPS4, запуск и производительность Bloodborne становятся всё более реалистичными, что особенно важно для фанатов, желающих насладиться игрой на ПК.

Эти изменения направлены на расширение функциональности эмулятора и повышение его стабильности, приближая опыт эмуляции к оригинальной консоли.​