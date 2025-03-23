Вышла новая версия эмулятора shadPS4 v0.7.0

Команда разработчиков эмулятора PlayStation 4 — shadPS4 — выпустила обновление версии 0.7.0, включающее ряд значимых улучшений и исправлений.
Основные нововведения:
- Добавлена поддержка технологий FSR (FidelityFX Super Resolution) и HDR (High Dynamic Range), что повышает качество графики и производительность.
- Реализовано переназначение ввода с клавиатуры и мыши, улучшена обработка гироскопа и акселерометра, что расширяет возможности управления.
- Внесены многочисленные исправления в рекомпилятор шейдеров и вызовы памяти HLE, повышающие стабильность работы эмулятора.
- Улучшена совместимость с играми на движке Unity и старыми процессорами, расширяя список поддерживаемых игр и систем.
- Исправлены события videoOut и устранены причины ошибок, связанных с отслеживанием не-GPU памяти.
- Внесены улучшения в графический интерфейс на базе Qt, повышающие удобство использования.
Одной из наиболее ожидаемых и актуальных игр для тестирования и использования эмулятора остаётся Bloodborne — культовый экшен от FromSoftware, эксклюзив для PlayStation 4. Благодаря улучшениям в новой версии shadPS4, запуск и производительность Bloodborne становятся всё более реалистичными, что особенно важно для фанатов, желающих насладиться игрой на ПК.
Эти изменения направлены на расширение функциональности эмулятора и повышение его стабильности, приближая опыт эмуляции к оригинальной консоли.
Автор так торопился запостить, что растерял все знаки препинания.
Я скопировал текст с оф сайта разработчика - возможно сам гугл немножко напортачил с переводом))
Пардон)
Спешил бонусы поднять, чтобы ставки сделать.
Не угадал)) Я не пользуюсь бонусами - я с 2021 года на сайте, а о бонусах только в прошлом году узнал - пару раз попробовал поучаствовать в розыгрыше призов и мне не зашло. До сих пор на акке висит уева туча этих неиспользованных бонусов.
Я фан Fromsoftware и соулслайков в целом - можешь посмотреть мой профиль и понять что не за какими бонусиками и вонючими лайкосиками я не гонюсь - если мне что то не нравиться я прямо и пишу "ПА-РА-ША" не зависимо от того, нравиться это публике или нет.
P.s. не судите по себе...
К сожалению "взрывы вершин" еще не исправлены(
Пользуйтесь пока модом для исправления этого недуга эмулятора по ссылке:
https://www.nexusmods.com/bloodborne/mods/109?tab=files
Бладик пройден, молодцы разрабы. Жду играбельный The Last Guardian
На клаво мыши можно играть?
На паде проходил
можно, но мышью будет крайне не удобно управлять камерой.
Driveclub остальное не надо
Drive club тоже жду, но еще order 1886
Точняк!
Господа ктонибуть пробовал запустить Knack ?
кто нибудь анчартед 3 запускал ?
До меню запускается и вылетает.
На rpcs3 его пройти можно. Проходил пару лет назад и с ним прилично повозиться пришлось, но прошёл до конца. Спустя пару лет ситуация уже лучше наверняка, rpcs3 тоже на месте не стоит же.
спасибо ,попробую
В анчах за 5 лет ФПС не прибавился, только стабильность улучшилось из-за хаков.
С октября список совместимости не менялся.
В данный момент Rpcs3 находится в мёртвой точке, да обновления выходят но видно ничего не меняется, основной разработчик kd-11 видимо всё фиксы выпускает, а прогресса от него очень давно нет.
Оригинальная Until Dawn работает на этом эмуляторе?
Пока что нет.