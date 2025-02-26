Атмосферная головоломка Blue Prince получила дату выхода

Blue Prince, интригующее приключение-головоломка от разработчика Dogubomb и издателя Raw Fury, получила дату выхода — 10 апреля. Игра будет доступна в каталогах Xbox Game Pass и PlayStation Plus, что делает ее еще более привлекательной для игроков. В трейлере также была представлена атмосфера игры, которая сочетает в себе элементы жуткости, мечтательности и романтики.

Особое внимание к проекту привлек знаменитый Сюхей Ёсида, бывший глава PlayStation Worldwide Studios, который назвал Blue Prince «кандидатом на игру года 2025». Его мнение о инди-играх, с которыми он работал, делает этот комплимент особенно значимым.

Blue Prince предлагает игрокам исследовать странное поместье Маунт-Холли, полное комнат и тайных загадок. Игра отличается нелинейностью: решения, которые мы принимаем, влияют на ход событий, а также позволяют разгадывать головоломки разными способами. Расследование исчезновения местного автора детских книг приведет нас к шантажу и политическим интригам, заставляя глубже вникать в загадочную историю особняка.