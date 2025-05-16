MMORPG Blue Protocol возвращается - теперь с подзаголовком Star Resonance

MMORPG Blue Protocol, которая была закрыта в Японии и так и не добралась до западного релиза, неожиданно возвращается на рынок в новом виде. Проект получил название Blue Protocol: Star Resonance и выйдет в 2025 году на ПК (Steam и Epic Games Store), а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Над обновлённой версией работает студия BOKURA, а изданием занимается A PLUS JAPAN. Игра будет поддерживать кроссплатформенную игру и прогрессию, что позволит свободно перемещаться между устройствами, сохраняя весь прогресс.

Star Resonance основана на оригинальной Blue Protocol, но предлагает улучшения, включая бесшовный открытый мир, переработанный сюжет и обновлённую систему классов. Разработчики также намекнули на появление системы жилья в будущих обновлениях.