Широкие возможности создания персонажа в новом трейлере Blue Protocol ©

Одним из самых интересных элементов MMORPG Blue Protocol от Bandai Namco является создание персонажа, и выпущенный сегодня трейлер как раз об этом.



Мы получаем возможность взглянуть на некоторых из множества персонажей, которых можно создать с помощью мощных инструментов, которые, по сути, позволяют вам создавать своих любимых героев в стиле аниме. Кстати, полное создание персонажа уже доступно через инструмент бенчмарка, а результат можно перенести в финальную версию игры.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это условно-бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Она выйдет в Японии 14 июня этого года.



Игра разрабатывается командой Project Blue Sky, которая является совместной инициативой Bandai Namco Online и Bandai Namco Studios, и была анонсирована еще в 2019 году. Уже проведено три бета-теста для японской аудитории, которая приняла геймплей достаточно хорошо.



Западный релиз был объявлен в декабре 2022 года на церемонии The Game Awards и состоится в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Издателем выступит Amazon Games, которая планирует бета-тест на ПК на 2023 год.