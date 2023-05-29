Blue Protocol 2024 г.
6 80 оценок

Широкие возможности создания персонажа в новом трейлере Blue Protocol

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Procy_on
Новости

Одним из самых интересных элементов MMORPG Blue Protocol от Bandai Namco является создание персонажа, и выпущенный сегодня трейлер как раз об этом.

Мы получаем возможность взглянуть на некоторых из множества персонажей, которых можно создать с помощью мощных инструментов, которые, по сути, позволяют вам создавать своих любимых героев в стиле аниме. Кстати, полное создание персонажа уже доступно через инструмент бенчмарка, а результат можно перенести в финальную версию игры.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это условно-бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Она выйдет в Японии 14 июня этого года.

Игра разрабатывается командой Project Blue Sky, которая является совместной инициативой Bandai Namco Online и Bandai Namco Studios, и была анонсирована еще в 2019 году. Уже проведено три бета-теста для японской аудитории, которая приняла геймплей достаточно хорошо.

Западный релиз был объявлен в декабре 2022 года на церемонии The Game Awards и состоится в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Издателем выступит Amazon Games, которая планирует бета-тест на ПК на 2023 год.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Faradaiz

А где собственно "Широкие возможности создания персонажа" ? Самый дефолтный редактор персонажа

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