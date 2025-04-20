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Bodycam 07.06.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица
7.7 98 оценок

В Bodycam вернули DLSS и подкрутили оптимизацию

Lunersun Lunersun

Разработчики Bodycam выпустили обновление V0.1.4.0, в котором вернули многострадальный DLSS. В прошлый раз эта технология почему-то не прижилась из-за «неожиданных проблем с совместимостью», но теперь авторы уверяют, что всё будет работать как надо.

DLSS можно найти в графических настройках прямо под опцией FSR — никаких сложностей с поиском. А вот FrameGen пока что придётся подождать — разработчики обещают добавить его «скоро».

Другие улучшения в игре

В обновлении появилось немало полезных фиксов и дополнений:

  • Игра стала работать чуть получше, хотя проблемы из версии 1.3.4 всё ещё не полностью исправлены;
  • Настройки качества масштабирования, сглаживания и апсемплинга TAA снова работают как положено;
  • Оружейный шкаф обзавёлся новыми иконками;
  • Карта «Нефтяная вышка» больше не будет так жестоко издеваться над вашим процессором;
  • Добавили кучу новых раскрасок для оружия;
  • Появилось несколько новых скинов для оперативников.

Экспериментальное ограничение R-очков

А ещё разработчики решили ввести ограничение на R-очки. Сейчас лимит составляет 10000 очков, после чего их прирост будет уменьшаться. Они сами признают, что функция «очень экспериментальная» и будет дорабатываться.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Liwan

Найс пора качать пираточку, с фиксом на онлайн xD

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