В Bodycam вернули DLSS и подкрутили оптимизацию

Разработчики Bodycam выпустили обновление V0.1.4.0, в котором вернули многострадальный DLSS. В прошлый раз эта технология почему-то не прижилась из-за «неожиданных проблем с совместимостью», но теперь авторы уверяют, что всё будет работать как надо.

DLSS можно найти в графических настройках прямо под опцией FSR — никаких сложностей с поиском. А вот FrameGen пока что придётся подождать — разработчики обещают добавить его «скоро».

Другие улучшения в игре

В обновлении появилось немало полезных фиксов и дополнений:

Игра стала работать чуть получше, хотя проблемы из версии 1.3.4 всё ещё не полностью исправлены;

Настройки качества масштабирования, сглаживания и апсемплинга TAA снова работают как положено;

Оружейный шкаф обзавёлся новыми иконками;

Карта «Нефтяная вышка» больше не будет так жестоко издеваться над вашим процессором;

Добавили кучу новых раскрасок для оружия;

Появилось несколько новых скинов для оперативников.

Экспериментальное ограничение R-очков

А ещё разработчики решили ввести ограничение на R-очки. Сейчас лимит составляет 10000 очков, после чего их прирост будет уменьшаться. Они сами признают, что функция «очень экспериментальная» и будет дорабатываться.