Bomb Rush Cyberfunk выходит 1 сентября для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One ©

Версии Bomb Rush Cyberfunk для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены 1 сентября — через две недели после выхода версии Switch и ПК (Steam) 18 августа, объявил разработчик Team Reptile.

Team Reptile предлагает вам Bomb Rush Cyberfunk. В мире от Диона Костера, где самопровозглашенные бригады экипированы персональными бустерами, достигнуты новые высоты граффити. Начните свой собственный шифр и танцуйте, рисуйте, фокусируйтесь, сразитесь с копами и заявите о своих правах на выдавливания и полости расползающегося мегаполиса в альтернативном будущем, настроенном на музыкальные мозговые волны Хидэки Наганумы.