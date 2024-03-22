В GOG началась раздача карточного слэшера Book of Demons

Опасный мир полный тайн и чудовищ погубил не одного смельчака. Вм предстоит собрать колоду из заклинаний и спелов, иначе ничего этого вы не добьетесь, погибнув, как и все остальные.

Собирайте магические карты и сокрушайте легионы тьмы в подземельях Старого Собора. Освободите Бумажный мир от когтей Архидемона.