В GOG началась раздача карточного слэшера Book of Demons

Book of Demons в настоящее время можно бесплатно добавить в свою библиотеку GOG до 25 марта. В настоящее время на других торговых площадках для ПК, таких как Steam и Epic Games Store, игра стоит 24,99 доллара США. На сайте Metacritic она имеет оценку 72.
Book of Demons — это гибрид Hack & Slash для построения колоды, в котором вы сами решаете продолжительность квестов. Используйте магические карты вместо оружия и сразите армии тьмы в подземельях под Старым собором. Спасите охваченную ужасом Paperverse из лап самого Архидемона!»
Если не показывает раздачу, то жмите на ссылку https://www.gog.com/giveaway/claim
после авторизации, и проверяйте привязанную почту.
Пробовал, довольно унылая.
А вот их Hellcards в коопе- прям неожиданно офигенной и затягивающей оказалась.