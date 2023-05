Более чем через год после выхода в ранний доступ "крошечная MMO" Book of Travels почти готова к выпуску нового контента ©

Несмотря на то, что в 2021 году игра произвела сильное впечатление, мирная "маленькая MMO" Book of Travels с трудом нашла свою аудиторию. Увольнения в компании-разработчике Might and Delight последовали быстро, и хотя студия обещала, что работа над игрой будет продолжена, легко было предположить, что в конечном итоге она будет забыта и тихо канет в Лету.



Но, похоже, это не так. В августе 2022 года Might and Delight изложила амбициозные планы на будущее, а в недавнем обновлении Steam студия заявила, что она почти готова "выпустить новый игровой контент и расширить мир Braided Shore".

Мы проделали огромную работу над нашим бэкендом, инструментами разработки и улучшением производительности игры в целом. Эта работа позволила нам наконец-то открыть ворота не только в Касу, но и в другие новые области Braided Shore.



Прямо сейчас есть способы пробраться в запертый город, и по мере развития тайн Каса вы найдете новые истории и новые области для исследования. Есть как технические, так и описательные причины, почему мы разворачиваем город в этих "главах", но мы уверены, что медленное развитие событий будет того стоить, и надеемся, что вы найдете новые приключения полезными.