Общие продажи франшизы Borderlands достигли 93 миллионов копий

Недавно опубликованные результаты финансового отчета компании Take-Two подтвердили, что игровая серия Borderlands не зря пользуется популярностью. Как оказывается, франшиза разошлась тиражом в 93 миллиона копий.

В настоящее время самой продаваемой игрой остается Borderlands 2, которую купили 30 млн человек и которая по-прежнему считается лучшей в серии. А вот Borderlands 3, несмотря на неоднозначные отзывы геймеров, стала самой быстропродаваемой игрой в истории 2K Games, разойдясь тиражом в 22 миллиона копий. Даже спин-офф Tiny Tina's Wonderlands, несмотря на отсутствие данных о продажах, смог привлечь 40 % новых игроков, что доказывает неизменную популярность вселенной.

Ожидается, что грядущий Borderlands 4 станет своего рода возвращением к форме и попыткой вернуть доверие более разборчивых фанатов. Разработчики обещают более вдумчивый юмор, новые планеты для исследования, отсутствие миникарты и больше свободы передвижения по игровому миру. Не исключено, что с выходом новой игры количество проданных копий в серии Borderlands перевалит за 100 миллионов.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.