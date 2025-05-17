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Borderlands 3 13.09.2019
Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.2 1 968 оценок

Общие продажи франшизы Borderlands достигли 93 миллионов копий

Gruz_ Gruz_

Недавно опубликованные результаты финансового отчета компании Take-Two подтвердили, что игровая серия Borderlands не зря пользуется популярностью. Как оказывается, франшиза разошлась тиражом в 93 миллиона копий.

В настоящее время самой продаваемой игрой остается Borderlands 2, которую купили 30 млн человек и которая по-прежнему считается лучшей в серии. А вот Borderlands 3, несмотря на неоднозначные отзывы геймеров, стала самой быстропродаваемой игрой в истории 2K Games, разойдясь тиражом в 22 миллиона копий. Даже спин-офф Tiny Tina's Wonderlands, несмотря на отсутствие данных о продажах, смог привлечь 40 % новых игроков, что доказывает неизменную популярность вселенной.

Ожидается, что грядущий Borderlands 4 станет своего рода возвращением к форме и попыткой вернуть доверие более разборчивых фанатов. Разработчики обещают более вдумчивый юмор, новые планеты для исследования, отсутствие миникарты и больше свободы передвижения по игровому миру. Не исключено, что с выходом новой игры количество проданных копий в серии Borderlands перевалит за 100 миллионов.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

ну так это легендарная серия славящаяся своей рисовкой, ужаснейшей оптимизацией и движухой в стиле дума

4
Tom[Cat]

Сколько из них были реализованы по 1$ и розданы бесплатно?

1
sa1958

Молодцы.

MORDORR

Больше не куплюсь , 'купилка' сломалась.