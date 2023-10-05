Представлен релизный трейлер Borderlands 3 Ultimate Edition на Nintendo Switch ©

Borderlands 3 Ultimate Edition для Nintendo Switch дебютирует на Switch в цифровом и физическом формате 6 октября и включает отмеченную наградами базовую игру, все шесть дополнений к контенту и полную коллекцию бонусных косметических наборов.

Прорывайтесь через множество миров в роли одного из четырех Охотников за Хранилищами — настоящих задир в поисках сокровищ Пограничья, каждый из которых обладает глубокими деревьями навыков, способностями и настройками. Играйте в одиночку или присоединитесь к другу в онлайн-кооперативе для двух игроков, чтобы сразиться со смертоносными врагами, собрать кучу добычи и спасти свой дом от самых безжалостных лидеров культов в галактике.