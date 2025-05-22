Devolver затроллила Gearbox из-за высокой цены Borderlands 4

Рэнди Питчфорд обиделся и даже ответил на подкол

После того, как глава Gearbox заявил, что «настоящий фанат» купит Borderlands 4 даже за $80, в сети разгорелся скандал. К критике Рэнди Питчфорда присоединилась и Devolver Digital, намекнув, что за такую цену можно приобрести 4 копии их научно-фантастического шутера Mycopunk.

Питчфорд отреагировал на выпад Devolver. Он заявил, что Mycopunk стоит дешевле запрещенных веществ, но побочных эффектов от нее «вероятно, больше». Под комментарием главы Gearbox пользователи вновь высказались о завышенной цене и раскритиковали студию, попросив его перестать «топить свою игру и всю команду».

«Я собираюсь спиратить Borderlands 4», — Calico.

«Пожалуйста, просто удали Twitter. Иди прогуляйся. Делай что-нибудь, кроме твитов», — Ki11er Six.

«Mycopunk, вероятно, будет лучшей игрой, чем Borderlands 4», — omz.

«Как "настоящий фанат" я говорю: "К черту игры за 80 долларов"», — Sannsiger.

«Похоже, я куплю Mycopunk. Это позор, учитывая, что я был большим поклонником всех игр Borderlands, но эту я точно пропущу», — strictly.kongz.eth.

«Лол, конечно, ты знаешь, сколько стоят вещества, и, вероятно, их побочные эффекты тоже» — gyaandalf.

Питчфорду припомнили и скандальный инцидент с забытой в ресторане флешкой, на которой содержались секретные документы компании и контент порнографического характера. При этом, как утверждал глава Gearbox, актрисе, снявшейся в фильме для взрослых было 18, но далеко не все пользователи с этим согласились.

«Вы узнали цену покупки веществ до или после инцидента с USB-накопителем, мистер Питчфорд?» — toni tomato.

В Mycopunk игрокам предстоит сразиться с грибами и предотвратить вторжение в галактику. Разработчики обещают огромный арсенал оружия и гаджетов, а также опасные миссии. Геймер будет управлять разными роботами, каждый из которых обладает различными мощными навыками.

Также после задания геймеры смогут посетить орбитальный корабль-хаб. На нем можно будет пообщаться с друзьями и с командиром — ветераном-тараканом. Mycopunk выйдет на ПК в 2025 году. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык. Кроме того, у игры есть бесплатная демоверсия.