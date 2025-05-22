Devolver затроллила Gearbox из-за высокой цены Borderlands 4

Рэнди Питчфорд обиделся и даже ответил на подкол
После того, как глава Gearbox заявил, что «настоящий фанат» купит Borderlands 4 даже за $80, в сети разгорелся скандал. К критике Рэнди Питчфорда присоединилась и Devolver Digital, намекнув, что за такую цену можно приобрести 4 копии их научно-фантастического шутера Mycopunk.
Питчфорд отреагировал на выпад Devolver. Он заявил, что Mycopunk стоит дешевле запрещенных веществ, но побочных эффектов от нее «вероятно, больше». Под комментарием главы Gearbox пользователи вновь высказались о завышенной цене и раскритиковали студию, попросив его перестать «топить свою игру и всю команду».
«Я собираюсь спиратить Borderlands 4», — Calico.
«Пожалуйста, просто удали Twitter. Иди прогуляйся. Делай что-нибудь, кроме твитов», — Ki11er Six.
«Mycopunk, вероятно, будет лучшей игрой, чем Borderlands 4», — omz.
«Как "настоящий фанат" я говорю: "К черту игры за 80 долларов"», — Sannsiger.
«Похоже, я куплю Mycopunk. Это позор, учитывая, что я был большим поклонником всех игр Borderlands, но эту я точно пропущу», — strictly.kongz.eth.
«Лол, конечно, ты знаешь, сколько стоят вещества, и, вероятно, их побочные эффекты тоже» — gyaandalf.
Питчфорду припомнили и скандальный инцидент с забытой в ресторане флешкой, на которой содержались секретные документы компании и контент порнографического характера. При этом, как утверждал глава Gearbox, актрисе, снявшейся в фильме для взрослых было 18, но далеко не все пользователи с этим согласились.
«Вы узнали цену покупки веществ до или после инцидента с USB-накопителем, мистер Питчфорд?» — toni tomato.
В Mycopunk игрокам предстоит сразиться с грибами и предотвратить вторжение в галактику. Разработчики обещают огромный арсенал оружия и гаджетов, а также опасные миссии. Геймер будет управлять разными роботами, каждый из которых обладает различными мощными навыками.
Также после задания геймеры смогут посетить орбитальный корабль-хаб. На нем можно будет пообщаться с друзьями и с командиром — ветераном-тараканом. Mycopunk выйдет на ПК в 2025 году. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык. Кроме того, у игры есть бесплатная демоверсия.
Ноунейм привлёк к себе и своей игре внимание, а именитый разраб бороды словил хейт. Грамотно
Devolver назвал ноунеймами, пон
Называет гoвно (одно из самых вонючих в индустрии кстати) именитым разрабом, оу май🤣
Про угрозы пиратство это зря. Денуво повесят
«Я собираюсь спиратить Borderlands 4», — Calico.
Особенно учитывая что этот же издатель повесил на мафию денуво
ну и чем это им поможет? - щяс обозлятся все окончательно, и тютю заработку - а с учётом гирбоксы фанатов прировняли к лохам....
не поможет, но и не сделает провалом (ну по крайней мере не будет одна денуво виновата в провале)
Так из-за решения одного соевого жителя просто так денуву не поставят, это же платить денуве над
да такому крупному издателю платить денуво как для тебя на маршрутке прокатиться.Этот же издатель в августе мафии влепил денуво
ну говорят 300 тыс - только не понятно в год или в месяц.
зато это додики и дюнев впяхнут, молодцы Devolver + и правы они реально 4 игры купишь и себе и друзьям
версия для мусаров?
Смешно учитывая какой мусор Devolver Digital сама выпускает смердящий мобильной помойкой который часто бесплатно должен стоить. Вроде карточных помоек которые пиарили из каждого толчка. У них даже презентаци экстравогантные и попахивают неадекватностью.
К тому же если мне память не изменяет сами помоищники все больше делают упор на игры сервисы.
Этого товарища без присмотра в Твиттер лучше не выпускать.