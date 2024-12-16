Геймплей Borderlands 4 покажут в начале 2025 года

Gearbox Software представила первый взгляд на Borderlands 4, предоставив быстрый взгляд на новых охотников за хранилищами и уникальные локации. Демонстрация вызвала неоднозначную реакцию, но фанаты могут ожидать полноценного показа в начале 2025 года, сообщает PlayStation Blog.
Сюжет новой части разворачивается после событий Borderlands 3. На орбиту Кайроса, загадочной планеты, управляемой Хранителем времени, выходит Элпис. Это приводит к хаосу, формированию новой враждебной фракции — Потрошителей, возглавляемой королевой Каллиус, и конфликту с Орденом Хранителя Времени.
Игроки окажутся в эпицентре этого противостояния, исследуя планету, наполненную опасностями и сокровищами. Gearbox обещает эволюцию геймплея, больше лута, чем когда-либо, сражения с крупными боссами и возвращение известных персонажей. Также подтверждён локальный кооператив с разделённым экраном для двух игроков и сетевой режим на четверых.
Релиз Borderlands 4 запланирован на 2025 год для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
А пока можете посмотреть его же в 3 части.
Судя по последним частям - звучит как угроза для глаз.
пытался в первую играть, унылейший кал, в другие даже не начинал. как к такой параше стали продолжения клепать - загадка
Там только 1 такая дальше норм
А чо там смотреть все тоже самое стреляй себе и все
Ты забыл... Пушки меняют цвет ... :D
это не быдлофилд, могут показать новые способности новых героев
Вон в вонлердандсе орудия добавили ближнего боя
Играть в это я не стану ( тем более после 3 части и ее пи××× дополнения ) , но вы показывайте