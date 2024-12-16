Геймплей Borderlands 4 покажут в начале 2025 года

Gearbox Software представила первый взгляд на Borderlands 4, предоставив быстрый взгляд на новых охотников за хранилищами и уникальные локации. Демонстрация вызвала неоднозначную реакцию, но фанаты могут ожидать полноценного показа в начале 2025 года, сообщает PlayStation Blog.

Сюжет новой части разворачивается после событий Borderlands 3. На орбиту Кайроса, загадочной планеты, управляемой Хранителем времени, выходит Элпис. Это приводит к хаосу, формированию новой враждебной фракции — Потрошителей, возглавляемой королевой Каллиус, и конфликту с Орденом Хранителя Времени.

Игроки окажутся в эпицентре этого противостояния, исследуя планету, наполненную опасностями и сокровищами. Gearbox обещает эволюцию геймплея, больше лута, чем когда-либо, сражения с крупными боссами и возвращение известных персонажей. Также подтверждён локальный кооператив с разделённым экраном для двух игроков и сетевой режим на четверых.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 2025 год для Xbox Series X/S, PS5 и PC.