ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 88 оценок

Геймплей Borderlands 4 покажут в начале 2025 года

butcher69
Новости

Gearbox Software представила первый взгляд на Borderlands 4, предоставив быстрый взгляд на новых охотников за хранилищами и уникальные локации. Демонстрация вызвала неоднозначную реакцию, но фанаты могут ожидать полноценного показа в начале 2025 года, сообщает PlayStation Blog.

Знакомые герои и новые приключения в дебютном трейлере Borderlands 4

Сюжет новой части разворачивается после событий Borderlands 3. На орбиту Кайроса, загадочной планеты, управляемой Хранителем времени, выходит Элпис. Это приводит к хаосу, формированию новой враждебной фракции — Потрошителей, возглавляемой королевой Каллиус, и конфликту с Орденом Хранителя Времени.

Игроки раскритиковали Borderlands 4 за ужасный дизайн главных героев: "Это случайный набор ассетов с полки?"

Игроки окажутся в эпицентре этого противостояния, исследуя планету, наполненную опасностями и сокровищами. Gearbox обещает эволюцию геймплея, больше лута, чем когда-либо, сражения с крупными боссами и возвращение известных персонажей. Также подтверждён локальный кооператив с разделённым экраном для двух игроков и сетевой режим на четверых.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 2025 год для Xbox Series X/S, PS5 и PC.

5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Rey4rtRO

А пока можете посмотреть его же в 3 части.

5
Hevin

Судя по последним частям - звучит как угроза для глаз.

-1
Чизбургер

пытался в первую играть, унылейший кал, в другие даже не начинал. как к такой параше стали продолжения клепать - загадка

-2
jax baron

Там только 1 такая дальше норм

-2
PREDATOR7706

А чо там смотреть все тоже самое стреляй себе и все

-3
Max Rolens

Ты забыл... Пушки меняют цвет ... :D

-3
rtnrwv

это не быдлофилд, могут показать новые способности новых героев

2
jax baron

Вон в вонлердандсе орудия добавили ближнего боя

0
Max Rolens

Играть в это я не стану ( тем более после 3 части и ее пи××× дополнения ) , но вы показывайте

-4