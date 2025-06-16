Открылись предварительные заказы на Borderlands 4 за 70 долларов

Borderlands 4, следующая часть серии, которая выйдет в этом году на ПК и консолях, сегодня стала доступна для предварительного заказа, наконец, подтвердив цену игры.

В новом пресс-релизе, опубликованном сегодня, 2K и Gearbox Software подтвердили, что стандартное издание выйдет по цене 69,99 долларов США на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В течение нескольких недель заявления Рэнди Питчфорда из Gearbox предполагали, что четвертая часть серии будет среди растущего числа игр, продающихся по цене 80 долларов США на старте, но, к счастью, этого не произошло.

2K и Gearbox Software также подтвердили подробности о делюкс-издания и суперделюкс-издания, которые будут продаваться по цене 99,99 и 129,99 долларов соответственно. В первое войдет Bounty Pack Bundle, включающий четыре отдельных пост-релизных пакета DLC, каждый с различными областями, новыми миссиями и уникальными боссами; четыре карты Хранилища с уникальными испытаниями и наградами; новое снаряжение и оружие; четыре новых транспортных средства и косметические предметы Искателей Хранилища; и скин оружия Firehawk's Fury. Во второй будет входить не только Bounty Pack Bundle, но и Vault Hunter Pack, включающий два новых сюжетных набора, каждый из которых включает нового Искателя Хранилища, сюжет и побочные миссии, два новых региона карты, новое снаряжение и оружие, больше косметических предметов Искателей Хранилища и новые косметические предметы ECHO-4.

Borderlands 4 выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 12 сентября. Игра также будет доступна на запуске в облачном игровом сервисе NVIDIA GeForce NOW.