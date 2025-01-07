Рэнди Питчфорд уже тестирует Borderlands 4 в Steam

Прямо в начале 2025 году глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд вновь напоминает геймерам о скором выходе новой игры в серии Borderlands. На этот раз в своих социальных сетях он заявил, что уже активно тестирует игру цифровом магазине Steam. Этот факт может указывать на то, что проект уже находится на финальной стадии разработки или готовится к демонстрации.

В своём сообщении Питчфорд не только поделился новостью о тестировании, но и провёл небольшой опрос среди подписчиков. Он спросил, видят ли друзья в его списке, что он играет в Borderlands 4. Большинство из 72,4% участников голосования выбрали вариант "что?", подтверждая, что публика заинтересована, но удивлена столь откровенными заявлениями. Не исключено, что в самом Steam новая Borderlands подписана совершенно иначе, поэтому игроки не заметили во что играет разработчик.

Вероятно, в такой способ Рэнди Питчфорд заигрывает с аудиторией игроков, напоминая о выходе шутере я в Steam уже на старте. Это заметное отличие от Borderlands 3, который сначала был эксклюзивом Epic Games Store. Ранее Питчфорд прогнозировал "угасание" Steam, однако спустя время признал ошибочность своих слов. Теперь разработчик явно делает ставку на широкую аудиторию платформы.

Пока дата релиза Borderlands 4 остаётся неизвестной, но намёки Питчфорда и его активность в соцсетях наводят на мысль, что скоро фанатов ждёт крупное обновление информации или даже полноценный геймплейный показ.